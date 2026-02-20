Este es el mejor ‘riff’ en la carrera de Linkin Park, según Brad Delson, guitarrista de la banda: es un clásico

Linkin Park ha sido una de las bandas más brillantes del último año en la industria del rock y el nu metal. La icónica agrupación de Mike Shinoda volvió a los escenarios y desde entonces se convirtió en tendencia mundial.

Con la llegada de Emily Armstrong esta banda ha vuelto a enamorar a sus fans, sobre todo con éxitos brillantes, y varias canciones destacadas en su catálogo.

Más noticias: Emily Armstrong le rindió homenaje a Bogotá en concierto de Linkin Park

Sin embargo, en este caso ahondaremos en su lista de canciones compuestas desde inicios de los 2000, para así hablar del que sería el mejor ‘riff’ en la carrera de esta histórica banda.

¿Cuál es el mejor ‘riff’ en la carrera de Linkin Park?

Linkin Park ha sido una de las bandas más influyentes en el inicio de los 2000. Gracias a discos como el ‘Hybrid Theory’ o ‘Meteora’, la agrupación ha lanzado varias canciones legendarias.

Éxitos como ”With You’, ‘In The End’ o ‘Numb’ han formado parte de la cultura rock, a partir del talento que esta banda imprimió en ellos junto a Chester Bennington.

Estas canciones cuentan con varios ganchos desde su composición, con los cuales ha encantado a varios fanáticos a través de los años. De hecho, uno de ellos son sus ‘riffs’.

Linkin Park fue capaz de componer una cantidad enorme de patrones en guitarra, los cuales resultaron pegajosos para todos sus fanáticos.

Ante el destacado catálogo que posee Linkin Park, escoger un ‘riff’ como el mejor resulta complejo. Sin embargo, su propio guitarrista, Brad Delson, eligió uno hace poco tiempo.

Aunque este músico está lejos de las giras de Linkin Park, sigue siendo parte de la banda desde los estudios, y allí respondió a algunos fanáticos de la agrupación, quienes justamente preguntaron por su ‘riff’ favorito.

Delson reveló que su favorito es el inicio de ‘One Step Closer’. Esta canción está llena de furia desde sus sonidos, y sobre todo con su intro.

Más noticias: Linkin Park lanzó ‘From Zero’, su primer álbum en 7 años; estas son sus canciones y letras

Brad reveló que aunque no es difícil de tocar tecnicamente, este éxito sorprende en varios momentos de la canción, lo que hace que sea su composición favorita.

Sin dudas, ‘One Step Closer’ es una de las canciones más destacadas de la banda, y así también lo es el legado y cariño guardado dentro de su público alrededor del mundo.