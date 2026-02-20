Revelan video inédito de los inicios de Guns N’ Roses: una joya desconocida

Guns N’ Roses ha sido una de las bandas más populares y destacadas del rock. Esta legendaria agrupación acumuló una trayectoria resaltante a finales de los ’80’s, con varios discos brillantes en su haber.

Sin embargo, algo que pocos saben es que Guns N’ Roses empezó desde 1985, cuando se empezó a formar su estilo, y la potencia que los terminó convirtiendo en una banda estridente y rebelde por años.

Más noticias: La legendaria canción de Guns N’ Roses que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

Si usted desconoce estos inicios de la banda, les contamos que recientemente se reveló un video inédito de la agrupación, en la que se pueden ver estos comienzos como una absoluta joya.

Revelan video inédito de los inicios de Guns N’ Roses

Sin lugar a dudas, la presencia de Guns N’ Roses en el mundo del rock fue clave a finales de los ’80’s. Esta agrupación compuso himnos legendarios, que estremecieron a la industria por décadas.

Esta banda supo tomar protagonismo desde los estudios y los escenarios a nivel mundial, con varios momentos inolvidables para la cultura rock.

La influencia de este grupo sobre su público fue notable por años, y así también lo fue el apoyo por parte de este hacia la agrupación.

Para muestra de esto, recientemente se reveló un video inédito en la carrera de esta banda, en el que se puede ver una de las primeras veces que interpretaron ‘Paradise City’ en vivo.

🔥 Cuando el mito todavía estaba naciendo 🔥



Recientemente, internet acaba de regalarle a los fans de Guns N’ Roses una verdadera cápsula del tiempo. Han aparecido imágenes inéditas de la banda interpretando 'Paradise City' en 1987, grabadas la misma noche en que filmaron el… pic.twitter.com/AREkhEfh0d — Rockaxis (@rockaxisoficial) February 5, 2026

Claramente esto es una joya para la carrera de Guns N’ Roses, aunque, cuenta con una particularidad incluso mayor, y es que este video fue grabado la misma noche en que se llevó a cabo el videoclip de ‘Welcome to the Jungle’.

¿Cuándo se lanzó el videoclip?

Dicho lanzamiento se dio en 1987, mismo año en que la banda produjo el histórico ‘Appetite for Destruction’ con el que marcó a toda una generación.

Más noticias: Estos serían los tres peores discos de los Guns N’ Roses según expertos; ‘Chinese Democracy’ entre ellos

Este video es, sin dudas, una parte brillante de la carrera de la banda de los revólver y las rosas, y así también lo demuestran sus vestimentas, las cuales encajan con el video musical de su histórico clásico.

Sin lugar a dudas, esta agrupación es una de las bandas más grandes en la historia del rock, y su legado queda resaltado como uno de los más grandes en la historia de la industria musical.