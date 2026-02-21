Revelan causa de muerte de Peter Greene, estrella de 'La Máscara' y 'Pulp Fiction'': esto se sabe

El fallecimiento de Peter Greene ha sido una de las noticias más sorprendentes y tristes en la industria hollywoodense en finales de 2025.

Este icónico actor llenó de luto a sus fanáticos y colegas, después de que fuera hallado sin vida en su apartamento.

Más noticias: ¿Qué hay detrás de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer? Su hijo es el principal sospechoso

En un principio se desconocía la causa detrás de este deceso ocurrido el 12 de diciembre de 2025. Sin embargo, en las últimas horas se habría desvelado la verdad detrás de este hecho, en una revelación que sorprendió a muchos.

Revelan causa de muerte de Peter Greene

La carrera de Peter Greene es una de las más destacadas y reconocidas de la industria del cine. Este actor demostró gran talento en este mundo.

A partir de su fallecimiento, miles de fanáticos en el mundo expresaron su cariño y también su lamento ante este triste deceso.

Sin embargo, muchos también se llenaron de dudas referentes a la causa que había detrás de este deceso.

En un principio no se revelaron detalles. No obstante, recientemente Page Six habría desvelado la verdad a través de un informe.

Al momento de hallar su cuerpo, Greene contaba con una herida de bala en su axila izquierda. Este proyectil habría dañado una arteria clave en el cuerpo de Greene, lo que habría desencadenado su triste deceso.

Aun así, esto no se habría tratado de un crimen, sino que Peter se habría disparado a si mismo por accidente.

Dentro de los detalles revelados recientemente, también se explica que Greene habría estado bajo cuidado, debido a la presencia de un tumor benigno en su cuerpo.

Más noticias: 5 películas que marcaron la década de los 2000: clásicos icónicos para los amantes del cine

Por otro lado, Greene habría planeado seguir con su carrera actoral, ya que estaba cerca de empezar a grabar una nueva película.

Aun así, su fallecimiento ha privado a sus fanáticos de poder ver un nuevo ‘film’, del que fue, sin dudas, uno de los mejores actores de la industria.

El legado de su carrera

Para nadie es un secreto el brillo de Peter Greene dentro de la industria del cine. Este actor protagonizó una gran cantidad de producciones, con las que demostró poseer un talento brillante.

‘Pulp Fiction’, ‘La Máscara’, o ‘La Ley y el Orden’ son solo algunas de las producciones donde este actor brilló desde la televisión o el cine.

Cada una de estos ‘films’ guardan una carrera brillante dentro del cine como lo es la de Peter Greene, un actor que, a pesar de su fallecimiento, sigue presente en el corazón de los amantes del cine.