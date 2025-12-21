Kiss sorprendió con el mejor regalo que un fan de la banda puede recibir en Navidad; es edición limitada

Kiss es una de las bandas más importantes de rock en toda la historia, por lo que desde que fue fundada en New York en 1973, cientos de personas han estado al tanto de todos los movimientos de la agrupación. Además, tienen una imagen completamente diferente a lo que muchos esperaban, por lo que su maquillaje siempre va en colores blancos con negro y una vestimenta en donde el cuero es el protagonista.

Desde su creación y hasta la actualidad han sumado millones de fans en todo el mundo, por lo que hay quienes hablan de cómo la industria musical del rock cambió de forma radical con la banda. Ahora, siguen vigentes y están en el mejor momento de su carrera, por lo que decidieron dar un emotivo regalo a todos sus fans en Navidad.

El mejor regalo de Kiss para sus fans en Navidad

En varias oportunidades, la banda ha dado a conocer algunos productos relacionados con su nombre que pueden comprar todos los fans. Por eso. Con el fin de que todos disfruten las fiestas y lleven a la banda con ellos, sacaron a la venta un nuevo producto que podrá usar durante esta época.

Se trata de un juego de cuchillo de la banda, en donde incluye un hacha especial que es uan edición especial de Kiss que nadie veía venir. Son en total tres productos, uno de 8 y otro de 3.5 pulgadas que tiene una base especial.

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento oficial de este producto edición especial de Kiss y los precios van desde los 189 a los 1100 dólares según cada caso. Además, son una edición limitada, por lo que solo hay 650 unidades para vender a nivel internacional, lo que quiere decir que pocas personas podrán obtener este importante regalo de Navidad.

Los productos son hechos en acero alemán, lo que quiere decir que son muy duraderos y sólidos, especiales para usar si son amantes de la cocina profesional. Cada kit de cuchillo viene acompañado de un forro en cuero con los logos característicos de la banda y un pin exclusivo que solo podrán obtener las personas que compren este producto edición limitada.



Todos los interesados podrán hacer la compra por medio de la página web oficial de Kiss, en donde ya en varias oportunidades han dado a conocer detalles de sus productos de edición limitada. Por lo que el kit premium tiene un costo aproximado de $4.500.000 en Colombia.