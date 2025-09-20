La canción de Metallica que nació del riff de ‘Sweet Home Alabama’, según Dave Mustaine

Las historias sobre los primeros días de Metallica siempre han cautivado a los fanáticos, especialmente cuando provienen de quienes estuvieron en su formación, como Dave Mustaine. Guitarrista original de la banda y más tarde creador de Megadeth, Mustaine ha ofrecido varios relatos que iluminan los inicios de Metallica, muchos de los cuales han quedado grabados en la memoria colectiva del mundo del rock.

Una de las historias más fascinantes es la que conecta a la banda con un clásico del rock sureño: ‘Sweet Home Alabama’ de Lynyrd Skynyrd. Este tema, que tenía una presencia dominante en los viajes de ensayo de Metallica, acabaría influyendo en la creación de una de las canciones más icónicas del grupo: ‘The Four Horsemen’. Sin embargo, este relato tiene un giro aún más interesante cuando se menciona a Cliff Burton.

Mustaine, quien recuerda con cariño a Burton, lo describe como un “ser humano maravilloso”, revelando que durante sus viajes hacia los ensayos de la banda, el bajista tenía una especial devoción por Lynyrd Skynyrd.

“Cliff realmente amaba a Lynyrd Skynyrd. A mí también me gustaban, pero no tanto como a él”, afirma Mustaine, compartiendo detalles sobre cómo, durante esos trayectos, ambos escuchaban los discos de la banda sureña una y otra vez.

El guitarrista recuerda esos momentos con nostalgia, señalando que la música de Skynyrd era la banda sonora de sus viajes, y de paso, añade un toque humorístico sobre la calidad de la marihuana que consumían: “Era de cosecha propia, así que era realmente asquerosa”.

La canción de Metallica que nació del riff de ‘Sweet Home Alabama’,

Pero la historia no termina ahí. La relación entre el sonido de Lynyrd Skynyrd y The Four Horsemen se forja durante un ensayo clave. Según Mustaine, fue Lars Ulrich quien sugirió ralentizar la canción The Mechanix, algo que no encajaba con la visión inicial de la banda. “Llegamos al ensayo y Lars dijo: ‘Tenemos que ralentizar un poco esta canción, amigo’, y yo dije: ‘¿En serio?’”, recuerda Mustaine, quien no veía sentido en cambiar el ritmo frenético que originalmente se le había dado al tema. Sin embargo, lo que parecía una simple sugerencia acabó llevando a una transformación importante en la canción.

En ese momento, Mustaine hizo algo inesperado: introdujo un riff que imitaba la estructura de ‘Sweet Home Alabama’. “Así que toqué ese riff en el medio y Lars se quedó: ‘Eso es jodidamente brillante, amigo’”, dice el guitarrista, recordando el instante en que la canción comenzó a tomar una nueva dirección.

Este riff, que le daba un aire fresco y diferente, se integró en la composición, haciendo que The Mechanix se convirtiera finalmente en The Four Horsemen, un himno del thrash metal. “Y esa es la diferencia entre ‘The Four Horsemen’ y ‘The Mechanix’”, afirma Mustaine con una sonrisa en su rostro, “es la versión bastarda de Lynyrd Skynyrd… Gracias a Cliff”.

Este curioso episodio no solo marcó la diferencia entre dos canciones, sino que también reflejó la química única que existía entre los miembros de Metallica, así como la influencia de Burton, quien siempre tuvo un impacto duradero en la banda.