Megadeth sorprende a sus fanáticos con misterioso anuncio: ¿La banda se retira?

Megadeth es una de las bandas más representativas del thrash metal. Esta agrupación ha sido capaz de construir una trayectoria brillante, con varios momentos históricos para el género y para la industria musical.

El grupo liderado por Dave Mustaine ha enamorado a muchos fanáticos, los cuales se acumulan alrededor de todo el mundo de forma norable.

Justamente cada uno de ellos recibió una curiosa sorpresa por parte de Megadeth, luego de que la banda diera un anuncio en redes sociales.

El sorpresivo anuncio de Megadeth

Megadeth lanzó un post a través de sus perfiles en el que mostró un fondo blanco acompañado del nombre de la banda.

Allí también se pudo ver la frase ‘The End Is Near…’ en un video de poco más de 20 segundos. Dicho post dirigió a sus fanáticos hacia el sitio web oficial de la banda.

Cada uno de los fans pudo entrar a dicha página, donde se encontró con una cuenta atrás, tal y como lo hizo Linkin Park el año pasado, previo al anuncio de su gran regreso.

Dicha cuenta atrás finalizará este próximo 14 de agosto, en lo que parece ser un gran anuncio por parte de la banda.

En caso de que quiera seguir atento a las novedades de este anuncio, en el sitio web oficial podrá registrar su correo electrónico, con el objetivo de ser informado en cuanto acabe la cuenta atrás.

¿La banda se retira?

Este anuncio ha sorprendido a muchos fanáticos, pero también ha asustado a muchos. Megadeth lanzó este anuncio con la frase ‘The End Is Near’ es decir, ‘el fin está cerca’.

Estas palabras han hecho conspirar a muchos, especialmente con la posibilidad de que la agrupación anuncie un próximo retiro.

Del mismo modo, en su sitio web oficial la banda lanzó su cuenta atrás con las frases ‘The end is near, it’s crystal clear, part of the master plan’.

Esto traducido al español significa ‘el final está cerca, está claro, es parte del plan maestro’.

Si bien algunos creen la posibilidad de un retiro por parte de esta banda, otros recuerdan que Megadeth ha trabajado en los últimos años en un nuevo álbum, por lo que este podría ser el lanzamiento del mismo.

Lo cierto es que, por ahora, con el fin de acabar con la intriga, habrá que esperar por la gran revelación este próximo 14 de agosto.