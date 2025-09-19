Este es el concierto de Metallica con mayor cantidad de fanáticos: hubo más de 1 millón presentes

Metallica es, sin lugar a dudas, una banda capaz de hacer historia dentro de la industria musical. Esta agrupación ha sido capaz de lograr varios récords que han quedado para los libros del metal y el ‘headbanging’.

Dentro de su universo musical, Metallica ha sido pionera en una amplia cantidad de aspectos, incluidas grabaciones, álbumes e incluso conciertos.

En este último aspecto, la banda de James Hetfield ha sido capaz de conquistar varios logros legendarios y así lo ha demostrado en ‘setlist’, ‘venues’ y asistencia.

Enfocados en lo último en la lista, les hablaremos sobre, nada más y nada menos que, el concierto de Metallica con mayor cantidad de fanáticos presentes.

¿Cuál es el concierto de Metallica con más asistentes?

Varias bandas han sido capaces de estremecer y poner a vibrar escenarios alrededor del mundo. Grupos de talla mundial han demostrado su poderío sobre tarimas de distintos continentes, y por supuesto que, Metallica no es la excepción.

Los liderados por James Hetfield han sido capaces de alcanzar hitos brillantes en materia de conciertos. Ejemplo de esto es ser la única banda en haber tocado en todos los continentes del mundo.

Esto resulta claramente llamativo y destacado para cada uno de sus fanáticos, pero incluso más notable es la cifra de amantes de la banda que hubo presente en su concierto con más asistentes.

Este tuvo lugar en el año 1991 en la ciudad de Moscú en Rusia. En aquel momento, la banda se presentó en el Tushino Air Field, con motivo del Monsters of Rock de aquel año.

Según The Economic Times, esta banda tuvo la presencia de 1.6 millones de fanáticos durante su show, en una tarima que compartió con Pantera y AC/DC.

Dicha cantidad implica, sin dudas, un récord destacable para la banda, pero también para el género, con un show que fue inolvidable.

Años después, Metallica publicaría varias de las canciones interpretadas en este show, lo que permite escuchar la calidad de la banda en una época histórica.

Sin lugar a dudas, esta es una muestra destacada de las masas que movía Metallica en aquella época. Pero, también demuestra el legado de esta banda brillante.

En la actualidad, Metallica sigue siendo la abanderada del thrash metal, y para muchos fanáticos, es la banda más grande de la historia de este género.