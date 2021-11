Megadeth: David Ellefson contó si sigue siendo amigo de Dave Mustaine

Después de su salida definitiva de Megadeth, David Ellefson aún se encuentra en medio del escándalo sexual del que fue señalado, y el cual le costó su puesto en la agrupación.

A raíz de su salida de la banda, algunos fanáticos se preguntan si la decisión de Dave Mustaine le costó su amistad con Ellefson, un tema que abordó en la entrevista con “The Cassius Morris Show”, y del cual habló abiertamente.

Para el ex bajista de Megadeth las relaciones no se dejan así como así, y más cuando e trata de un vínculo que se mantuvo por años.

“Mi opinión sobre eso es, mira, las relaciones nunca se terminan del todo, especialmente una en la que has tenido una especie de hermandad y una [relación] profesional y amistad y todas estas otras cosas. Si estás en una banda, es no como, ‘Amigo, es solo negocios’. Eres creativo, eres amigable, hay negocios, todas esas cosas están entrelazadas; todo es parte de eso. Entonces, si no estamos colgando ahora”.