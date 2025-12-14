¿De qué trata ‘Clair Obscur: Expedition 33’? El videojuego premiado como el mejor del 2025

Recientemente ‘Clair Obscur: Expedition 33’ fue un videojuego protagonista en la industria del ‘gaming’. Los ‘The Game Awards’ premiaron a varios títulos de la industria como ya es costumbre, incluido el mejor lanzamiento del año.

En una terna llena de grandes videojuegos, la ganadora fue finalmente ‘Clair Obscur: Expedition 33’, un título que se llevó grandes elogios durante todo el año.

Si aun no está familiarizado con este juego, les contamos que es uno de los más populares del 2025, y por ello, les revelamos todos los detalles aquí.

¿De qué trata ‘Clair Obscur: Expedition 33’?

Indudablemente, ‘Clair Obscur: Expedition 33’ ha sido uno de los títulos protagonistas del mundo de los videojuegos.

Por un lado, este título ha sido llamativo por su gran éxito, pero también por su temática, en la cual se encuentran varios detalles que han encantado a los videojugadores.

Esta entrega sitúa a sus personajes en un RPG, en medio de un mundo ficticio llamado ‘Lumiere’. En dicha locación cada año aparece una entidad llamada ‘La Pintora’.

Dicho nombre da identidad a una fuerza aniquiladora que acaba con todos los personajes de cierta edad, razón por la que un equipo de personas de 33 años se centra en vencer a ‘La Pintora’.

De esta manera, se acabará el ciclo de muerte que ha eclipsado a ‘Lumiere’. No obstante, no será sencillo, lo que implicará que todos deban hundirse en una gran cantidad de experiencias y aventuras.

Para muchos amantes de los juegos de rol esto ha sido llamativo. Incluso han asegurado que la ambientación de este título es única dentro de este universo de temáticas.

Cabe recordar que este título no solo ganó el premio a ‘mejor videojuego del año’, sino que también recibió 9 galardones, lo que rompió varios récords de títulos de fama mundial.

¿Dónde puede jugarlo?

Si desea jugar a este título, está disponible en 3 plataformas. Estas son PC, PlayStation y Xbox. Cada una de estas plataformas lo ofrece en sus tiendas. En el caso especial de PC, su disponibilidad puede ser encontrada en Steam.

El precio de este videojuego está sobre los 150.000 pesos colombianos, aunque puede hallar varios descuentos, sobre todo en esta época de navidad y regalos.