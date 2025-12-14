IA dio su pronóstico para la final entre Nacional y Medellín luego del empate 0-0: hay polémica

Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizaron un partido vital en la ida de la final de la Copa Colombia. Ambos equipos ‘paisas’ dieron todo en la cancha, con el objetivo de arrebatar el título a su acérrimo rival.

El ‘verdolaga’ y el ‘decano’ demostraron su ambición por ganar, pero finalmente no pudieron sacarse diferencias, ya que el choque quedó con un marcador de 0-0.

Todo quedó para definirse en la vuelta con un choque que, sin dudas, será de pronóstico reservado. Sin embargo, la IA analizó y se atrevió a dar su favorito, aquí se lo contamos.

La ida de las finales en Colombia

Actualmente el fútbol en Colombia vive momentos de definición. Junior de Barranquilla y Deportes Tolima protagonizan la final de la Liga BetPlay 2025-II, mientras que la Copa Colombia va a cargo de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Por un lado, Junior de Barranquilla sacó una ventaja notable, gracias a un triunfo por 3-0 en el choque de ida.

Pero en contraste, a los equipos de Antioquia les faltaron los goles. Nacional se midió a Medellín e igualaron a 0, por lo que todo queda por decir.

El partido mostró gran igualdad, en una final en la que el DIM buscará eliminar el mal sabor de la final perdida ante Santa Fe en el 2025-I, y Nacional buscará aguarle la fiesta a su rival.

Cabe recordar, de hecho, que Atlético Nacional es el actual campeón de la Copa Colombia, luego de vencer en el año 2024 al América de Cali.

La vuelta se jugará el día 17 de diciembre, desde el Estadio Atanasio Girardot, donde se coronará un nuevo campeón de la Copa Colombia.

La IA se atrevió a dar un campeón entre Nacional y Medellín

Sin lugar a dudas, esta final ha sido sumamente igualada, razón también por la que muchos prefieren guardar su pronóstico.

Aun así, Gemini, la IA de Google se atrevió a realizar un análisis y dar a un polémico ganador de esta final en la vuelta.

Según la inteligencia artificial, el equipo que se llevará el gran trofeo será el Atlético Nacional, aunque la diferencia será mínima.

Gemini destacó que esta final se definirá porque el DIM saldrá a buscar la ventaja ante su público, pero esto será aprovechado por los ‘verdolagas’.

Lo cierto es que todo se definirá en la cancha, por lo que habrá que esperar al próximo 17 de diciembre.