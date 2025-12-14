Filtran enorme lista de videojuegos que regalaría Epic Games en diciembre: ‘Red Dead Redemption 2’ y más en la lista

Diciembre ha sido un mes que se ha vivido por todo lo alto para los amantes de los videojuegos. Miles de amantes del ‘gaming’ han podido disfrutar de varios regalos y beneficios brillantes otorgados por marcas como PlayStation o Xbox.

Las desarrolladoras no se quedan atrás y también preparan grandes sorpresas para el mes de diciembre, con una navidad que se vivirá de forma imperdible.

Una de ella es Epic Games, desarrolladora que ya tiene la tradición de regalar juegos en navidad, y que incluso lo haría con varias joyas en este 2025.

Filtran lista de regalos de Epic Games para diciembre

Diciembre es época de unión, felicidad, navidad y por supuesto, regalos. Todos en el mundo dan regalos en esta época del año, y para los videojuegos no es excepción.

Miles de amantes al mundo ‘gamer’ podrán disfrutar de grandes regalos por parte de las empresas más grandes de esta industria.

De hecho, una de ellas es Epic Games, una desarrolladora que se ha hecho famosa por videojuegos de la talla de Fortnite, pero, también por regalar títulos.

En pandemia esto sucedió de manera notable, pero, también se ha repetido la fórmula en otros momentos como lo es navidad.

Para diciembre de 2025 se repetiría esto e incluso habrían juegos de reconocimiento notable, como es el caso de ‘Red Dead Redemption 2’.

Aun así, esta es solo una parte de la enorme lista que presentaría Epic Games para todos los amantes del mundo ‘gaming’. La cantidad de juegos se presentaría de la siguiente manera:

– Jurassic World: Evolution 2 (18 de diciembre)

– Desperados 3 (19 de diciembre)

– Total War: Warhammer (20 de diciembre)

– Tropico 5 (21 de diciembre)

– Chicken Police – Paint it Red! (22 de diciembre)

– Loop Hero (23 de diciembre)

– Lego Batman (24 de diciembre)

– Commander Keane (25 de diciembre)

– Farming Simulator 2022 (26 de diciembre)

– Slime Rancher 2 (27 de diciembre)

– Terraria (28 de diciembre)

– Detroit: Become Human (29 de diciembre)

– Mortal Kombat 11 (30 de diciembre)

– Red Dead Redemption 2 (31 de diciembre)

Por el momento la expectativa es total. Sin embargo, los amantes del ‘gaming’ están atentos para estos estrenos que serían un regalo imperdible de navidad.

En caso de que quiera estar al tanto de estos regalos, debe ver de cerca el ‘launcher’ de Epic Games, al igual que sus redes sociales.