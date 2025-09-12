El 11 ideal de la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol: hay 3 colombianos premiados

Las Eliminatorias Conmebol vivieron una doble fecha brillante durante las primeras 2 semanas de septiembre. Este torneo clasificatorio definió el futuro de varias selecciones rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Equipos de la talla de Colombia o Bolivia consiguieron seguir su camino rumbo a la cita mundialista, mientras que otros como Venezuela o Perú fracasaron en su objetivo.

Como es usual, la Conmebol lanzó su 11 ideal de esta doble fecha, y en este grupo selecto de jugadores hubo 3 colombianos premiados.

El 11 ideal de la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol

Sin lugar a dudas, las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026 guardaron una amplia cantidad de emociones para los amantes del fútbol.

Varios equipos consiguieron asegurarse la alegría de disputar este prestigioso torneo en 2026, mientras que otros deberán esperar su oportunidad dentro de 4 años más.

Seleccionados como Venezuela y Bolivia se jugaron su futuro hasta el último minuto, en choques que finalmente le dieron la clasificación al combinado del ‘altiplano’ al repechaje.

La tabla de clasificaciones finalizó de la siguiente manera:

1- Argentina – 38 puntos

2- Ecuador – 29 puntos

3- Colombia – 28 puntos

4- Uruguay – 28 puntos

5- Brasil – 28 puntos

6- Paraguay – 28 puntos

7- Bolivia – 20 puntos

8- Venezuela – 18 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 11 puntos

Estos últimos partidos dejaron varias actuaciones destacadas como fue el caso de James Rodríguez, y por supuesto, Luis Suárez, quien anotó un ‘poker’ de goles en el último choque ante Venezuela.

Frente a esto, la Conmebol lanzó el 11 ideal, con la presencia de los siguientes jugadores:

– Alisson (Brasil)

– Guillermo Varela (Uruguay)

– Gustavo Gómez (Paraguay)

– Willian Pacho (Ecuador)

– Piero Hincapié (Ecuador)

– Matías Galarza (Paraguay)

– Jefferson Lerma (Colombia)

– James Rodríguez (Colombia)

– Lionel Messi (Argentina)

– Luis Suárez (Colombia)

– Miguel Terceros (Bolivia)

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Ciertamente el nivel mostrado por Colombia durante la última doble fecha de Eliminatorias fue bastante destacado.

Esto ha hecho que varios hinchas queden con ganas de ver más del combinado ‘tricolor’. Sin embargo, esto deberá esperar hasta el próximo mes de octubre.

La Selección Colombia volverá al terreno de juego el próximo 11 de octubre, cuando se enfrente al combinado de México, antes de medirse ante Canadá el 14 del mismo mes.