VIDEO: Jugador de la selección de Bolivia hizo homenaje a estrella de Colombia tras clasificar al repechaje

Bolivia y Colombia fueron dos de los protagonistas de una jornada imperdible en el fútbol sudamericano. Ambos combinados formaron parte de dos partidos distintos, en los que el combinado del ‘altiplano’ logró su clasificación al repechaje.

Por un lado la ‘tricolor’ goleó por 6 goles a 3 a Venezuela, mientras que Bolivia venció a Brasil en condición de local, por un marcador de 1-0.

Esto claramente emocionó al pueblo boliviano que celebró este gran paso hacia el mundial, y a su vez, agradeció a Colombia por el resultado a su favor.

De hecho, uno de los integrantes del combinado boliviano realizó un homenaje a James Rodríguez estrella de la Selección Colombia.

El homenaje de Bolivia

Sin lugar a dudas, el 9 de septiembre es una fecha imborrable para la historia moderna del fútbol boliviano.

El combinado del ‘altiplano’ consiguió la clasificación al repechaje de la Copa del Mundo 2026 contra todo pronóstico.

En una jornada definitoria, Bolivia consiguió su necesario triunfo ante Brasil en casa, pero, debía esperar por una victoria por parte de Colombia sobre Venezuela, quien sostenía el puesto del repechaje hasta la fecha 17.

Luego del pitazo final, el pueblo boliviano explotó en algarabía, y muchos jugadores se desplomaron de la emoción sobre el terreno.

Esta alegría se extendió por horas, e incluso, luego del partido, uno de los miembros clave del combinado de Bolivia expresó su agradecimiento a Colombia.

Carlos Lampe, arquero del combinado del ‘altiplano’, fue grabado mientras usaba una camiseta de James Rodríguez en medio de sus celebraciones.

El propio arquero aseguró que esta camiseta fue intercambiada con James Rodríguez tras un partido entre Bolivia y Colombia.

🇨🇴🤝🇧🇴¡MÁS MOMENTOS DE LAMPE CON LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA!



🎙️El arquero de la Selección de Bolivia lució la camiseta de James después de la clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026



📻#ElVbarCaracol de 2 a 4 p.m. por @CaracolRadio pic.twitter.com/372O4g4IXh — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 10, 2025

Claramente este hecho desató muchas risas en redes sociales, y también apoyo por parte del resto de selecciones quienes aplauden este gran logro para el fútbol boliviano.

🫂¿NACE UNA NUEVA AMISTAD?



🧤Carlos Lampe, arquero de Bolivia, celebró el paso a repechaje con la camisa de Colombia puesta



📻¡#ElVbarCaracol es TRICOLOR! pic.twitter.com/i8nMrkQjfr — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 10, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Luego del cierre de las Eliminatorias de Conmebol, la ‘tricolor’ empieza su preparación previa al Mundial de 2026.

Colombia se enfrentará a México y Canadá en el mes de octubre, con el objetivo de preparar una cita mundialista que se celebrará por todo lo alto en el próximo año.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está pautada para jugarse desde junio de 2026.