La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una gran victoria frente a Venezuela. El combinado nacional se quedó con los tres puntos en Maturín tras ganarle 6-3 a la ‘Vinotinto’ en un partido en el que Luis Suárez hizo historia y se convirtió en la estrella de la noche.

El delantero samario inició el partido como titular y protagonizó uno de los mejores partidos de las Eliminatorias tras ser el autor de cuatro de los seis goles de Colombia. Suárez no solo contribuyó a la victoria de la Tricolor, sino que además hizo historia al marcar el primer póker en la historia de un partido de la Selección Colombia.

En el minuto 42, Luis Suárez marcó su primer gol con la Selección Colombia y desde ahí, se mostró imparable. En el segundo tiempo del encuentro, con pocos minutos de diferencia, el delantero anotó los otros tres goles, convirtiéndose en la gran figura de la última fecha de las Eliminatorias.

Aunque la Tricolor ya había asegurado su clasificación al Mundial 2026 desde la fecha anterior, tras ganarle a Bolivia, la victoria de Colombia frente a Venezuela fue clave para sumar más puntos y subir en la tabla de clasificación.

¿Quién es Luis Suárez?

Luis Javier Suárez es un delantero de 27 años que nació en Santa Marta. El futbolista, que actualmente juega en el Sporting Club de Portugal, se ha destacado por su velocidad y gran capacidad de definición, tal como lo demostró en el partido frente a Venezuela.

Su formación futbolística comenzó en las divisiones menores del Club Leones de Itagüí, desde donde dio el salto al fútbol europeo. En 2016, Suárez fue fichado por el Granada CF de España, que lo cedió a diferentes equipos para ganar experiencia.

Pasó por clubes como el Real Valladolid B, el Gimnàstic de Tarragona y el Real Zaragoza, donde se consolidó como goleador en la Segunda División española. Su gran temporada en Zaragoza, con 19 goles en 2019-2020, le abrió la puerta a la Primera División.

En 2020, fichó por el Granada CF para jugar en LaLiga, donde disputó competiciones europeas como la UEFA Europa League. Posteriormente, tuvo un paso por el Olympique de Marsella en Francia y el UD Almería en España.

En la Selección Colombia, Suárez debutó en 2020 durante las Eliminatorias al Mundial de Catar. Aunque sus primeras apariciones fueron esporádicas, el partido frente a Venezuela en Maturín marcó un antes y un después en su historia con la Tricolor.

Con sus cuatro goles, no solo firmó el primer póker en la historia del equipo nacional, sino que también se consolidó como una pieza importante en el ataque de cara al Mundial 2026.