¿Selección Colombia subió? Así quedó en el ranking FIFA tras victoria frente a Nueva Zelanda

La Selección Colombia cerró su penúltimo partido del año con un triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Aunque el equipo nacional no mostró su mejor versión, logró sacar adelante un compromiso que se complicó con el paso de los minutos.

Un remate de media distancia de Gustavo Puerta abrió el marcador muy temprano, pero la ventaja no fue suficiente para controlar el juego. En la segunda mitad, Nueva Zelanda aprovechó un descuido y empató al minuto 80 por intermedio de Ben Old.

Le puede interesar: Colombia se alista para su último partido de 2025; así va la Tricolor en la tabla de posiciones

Sin embargo, Colombia reaccionó rápido. A los 88 minutos, un pase largo de Yerry Mina permitió que Johan Carbonero definiera con calma y sellara la victoria, resultado clave para seguir sumando en la clasificación FIFA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Así va el ranking FIFA tras amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

Tras el partido del 15 de noviembre de 2025, la FIFA mantiene a Colombia en la posición 13, ahora con 1.695,72 puntos, cifra que representa un aumento de 3.62 después del triunfo ante Nueva Zelanda. A pesar de la victoria, no hubo cambios en la casilla ocupada por la Tricolor, que continúa cerca de Marruecos, Croacia y Alemania.

Los primeros lugares del ranking siguen así:

España – 1.880,76 Argentina – 1.872,43 Francia – 1.862,71 Inglaterra – 1.824,3 Portugal – 1.778 Países Bajos – 1.759,96 Brasil – 1.758,85 Bélgica – 1.740,01 Italia – 1.717,15 Alemania – 1.713,3 Croacia – 1.710,15 Marruecos – 1.710,11 Colombia – 1.695,72

Mire también: ¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 para definir los grupos? Fecha y formato

De acuerdo con proyecciones de portales especializados como Cambio de Juego, Colombia no tendría cambios importantes en lo que queda de la fecha FIFA de noviembre y difícilmente podrá entrar en el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026.

Para aspirar a ese grupo, la Tricolor necesitaría que al menos tres selecciones europeas de las que están arriba, como España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Italia o Alemania, no logren su clasificación directa.

Colombia aún tiene un partido pendiente en esta ventana internacional: enfrentará a Australia el 18 de noviembre, duelo que también sumará en la tabla mundial, aunque con impacto limitado.