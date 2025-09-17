Copa BetPlay 2025: así se jugarán los cuartos de final tras eliminación de Millonarios

La Copa BetPlay 2025 entró en su fase más importante con la definición de los cuartos de final, pero no todos los grandes pudieron avanzar. Millonarios, uno de los favoritos al título, se despidió del torneo tras una serie decepcionante ante Envigado, dejando una herida abierta en su hinchada y un sinsabor en su proyecto deportivo.

La eliminación del conjunto embajador se selló en Bogotá, luego de un empate sin goles en el estadio El Campín. Ese resultado, insuficiente, los condenó tras haber perdido por la mínima diferencia en el partido de ida en el Polideportivo Sur. El autor del único gol de la serie fue Tomás Santiago Soto, quien se convirtió en figura determinante para que Envigado diera el golpe y avanzara a la siguiente fase.

Le puede interesar: ¡Vuelve la Champions League! Partidos del 16, 17 y 18 de septiembre: Debut de Lucho Díaz y más

Este inesperado revés significa un duro golpe para los dirigidos por Hernán Torres, que llegaban con el objetivo de alcanzar las fases finales y pelear por el título. Sin embargo, la falta de eficacia en casa y la solidez de su rival dejaron fuera a uno de los clubes con mayor presupuesto del país.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa BetPlay

Por su parte, el resto de los equipos clasificados comienzan a perfilar sus aspiraciones rumbo al trofeo. Envigado ahora enfrentará a Deportivo Pereira, que avanzó con autoridad y se perfila como uno de los contendientes más sólidos en este tramo del torneo.

Necesita saber: Dimayor prepararía importante cambio para la próxima Liga BetPlay: ¿se acaban los cuadrangulares?

Otro de los duelos más esperados será el que protagonizarán América de Cali y Junior de Barranquilla. Un partido que promete emociones, dado el historial reciente entre ambos y la rivalidad que se ha intensificado en los últimos años.

En paralelo, Independiente Medellín se impuso a Fortaleza y ahora se medirá con Independiente Santa Fe, reviviendo una serie cargada de historia reciente y duelos intensos en este certamen. La llave promete ser una de las más parejas y tácticamente interesantes.

Atlético Nacional, por su parte, ya tiene su cupo asegurado y espera rival entre Once Caldas y Deportivo Pasto. Los manizaleños llegan con ventaja tras ganar 2-1 en la ida, y buscarán confirmar su clasificación en casa. Nacional, multicampeón del fútbol colombiano, es siempre un candidato al título.

Ver también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay despues de la fecha 11; Junior sigue a la cabeza

Cruces confirmados de la Copa BetPlay

Los cruces confirmados para los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 son los siguientes:

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pereira vs. Envigado

Atlético Nacional vs. Once Caldas o Deportivo Pasto

¡𝗔𝘀𝗶́ 𝘃𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱! 🙌



¿Quién será nuestro último clasificado? 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/HCpdjm6tB6 — DIMAYOR (@Dimayor) September 17, 2025

El panorama para esta nueva fase está lleno de promesas. Los ocho equipos que aún siguen en carrera sueñan con levantar el trofeo y asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.