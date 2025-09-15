Dimayor prepararía importante cambio para la próxima Liga BetPlay: ¿se acaban los cuadrangulares?

La Liga BetPlay 2025-II ha brindado grandes emociones durante los últimos meses. Equipos de gran nivel han buscado imponerse en el fútbol colombiano, lo que ha dejado una amplia cantidad de partidos inolvidables.

Miles de hinchas están centrados en la actualidad de sus equipos, confiando en que podrán conseguir la gran corona del FPC.

Sin embargo, desde la liga también están enfocados por la próxima edición de este torneo, el cual incluso presentaría un importante cambio en su formato.

La Dimayor prepara importante cambio para la Liga BetPlay

El formato actual del Fútbol Profesional Colombiano ha brindado momentos inolvidables. Semestre tras semestre ambos equipos buscan llegar a clasificar entre los 8 mejores para así llegar a los cuadrangulares.

En dicha etapa grandes equipos han empezado a cimentar el camino hacia el título, mientras que otros han quedado eliminados de manera sorpresiva.

Sin embargo, esta importante etapa llegaría a su fin, al menos como la conocen los fanáticos en la actualidad.

Los cuadrangulares, según reveló para el VBar Caracol, el presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga, no existirían para la próxima edición del torneo.

🤯"La propuesta para el próximo semestre es NO hacer cuadrangulares sino eliminación directa"



🎙️Carlos Mario Zuluaga, presidente de @Dimayor



Esta voluntad implicaría un gran cambio para esta competencia, con el objetivo de mantener una notable competetitividad en el torneo local.

Dicho cambio daría paso a que el nuevo formato sea de eliminación directa, es decir, partidos definitorios entre los clasificados en todos contra todos.

Este sería el primer paso hacia una transformación del fútbol en Colombia, el cual pretendería varios cambios en pocos meses.

¿Menos equipos?

Actualmente, el torneo colombiano se divide en 20 equipos de primera división. Sin embargo, esto estaría muy cerca de cambiar.

En sus revelaciones, Zuluaga también explicó que esta cantidad se llevaría a 18 combinados, al menos a partir del 2028.

Para ello, en el 2027 habría 3 descensos desde primera categoría, pero, desde la ‘B’ solo habría un ascenso para el máximo nivel. Luego de esto, en 2028, este torneo volvería en total normalidad en cuanto a los descensos.

Por el momento, estas propuestas no se han dado de manera oficial. Sin embargo, se espera que próximamente la Dimayor brinde mayor claridad respecto al futuro del torneo local, y en cómo se dará el desarrollo de este importante torneo.