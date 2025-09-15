Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay despues de la fecha 11; Junior sigue a la cabeza

El pasado sábado 13 y domingo 14 de septiembre del 2025 se desarrolló la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor en Colombia, por lo que algunos equipos han demostrado que tienen todo para poder avanzar en el juego, mientras que otros han bajado posiciones. Lo que si está claro, es que el gran líder en la actualidad, al finalizar la fecha once, es el Junior de Barranquilla, uno de lo equipos que promete ser campeón en esta temporada.

Durante el fin de semana se desarollaron varios eventos en diferentes estadios de todo el país, por lo que la tabla de posiciones de movio de forma radical. Hay algunos que equipos que lograron subir algunas posiciones, mientras que otros bajaron de forma considerable, desilucionando a sus seguidores.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga BetPlay Dimayor 2025 -2?

Varios equipos consiguieron la victoria en este fin de semana, entre ellos varios de los más grandes del país y otros que están en las primeras posiciones. Entre ellos se encuentran: Fortaleza, Alianza, Once Caldas, Santa Fe, Deportes Tolima y Cali.

Por otro lado, Pereira, Llaneros, Equidad y Junior empataron, por lo que esto sin duda les sirvió para mantenerse en las primeras posiciones. Mientras que los perdedores de la fecha fueron: Millonarios, América, Envigado, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Deportivo Pasto y Boyacá Chico, entre las posiciones más bajas de la tabla.

Actualmente, el torneo se encuentra en su fase de todos contra todos, por lo que faltan algunas semanas para que se empiecen a conocer los nombres de los equipos que van a clasificar a los cuadrangulares finales. Por lo que aún se pueden presentar varios movimientos en la tabla de posiciones, que podría bajar a algunos que aún están en ese punto de medio en donde no son los líderes, pero tampoco están en una mala posición.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-2

1.Junior – 21 puntos

2.Fortaleza – 21 puntos

3.Bucaramanga – 20 puntos

4.Medellín – 20 puntos

5.Tolima – 20 puntos

6.Llaneros – 18 puntos

7.Atlético Nacional – 17 puntos

8.Santa Fe – 16 puntos

9.Alianza – 15 puntos

10.Deportivo Cali – 14 puntos

11.Deportivo Pereira – 13 puntos

12.Once Caldas – 13 puntos

13.Envigado – 11 puntos

14.Millonarios – 11 puntos

15.La Equidad – 11 puntos

16.Unión Magdalena – 11 puntos

17.Boyacá Chico – 10 puntos

18.Pasto – 9 puntos

19.Águilas Doradas – 8 puntos

20.América de Cali – 6 puntos