¡Solo en el FPC! Partido entre Millonarios y Envigado tuvo ataque de abejas: hubo memes

Millonarios y Envigado protagonizaron un nuevo partido este 3 de septiembre. El equipo capitalino se midió a este rival en medio de una ronda de eliminación de la Copa Colombia.

Este choque brindó varias emociones, además de un triunfo por parte de Envigado por marcador de 1-0 en este partido de ida.

Sin embargo, también dejó un momento sumamente viral, luego de que el partido tuviera que ser detenido por un ataque de avispas en el campo.

Partido entre Millonarios y Envigado tuvo ataque de abejas

El equipo capitalino se midió a Envigado en una nueva ronda de la Copa Colombia este 3 de septiembre. Los dirigidos por Hernán Torres no pudieron imponerse y tendrán que buscar la remontada en el partido de vuelta.

Este club perdía por 1-0 al inicio del segundo tiempo, por lo que salió con envión a buscar el empate, pero esta búsqueda debió frenarse por algunos minutos.

El partido se detuvo durante el complemento, a causa de un ataque de abejas vivido en las inmediaciones del estadio.

🐝❌ El partido entre Envigado y Millonarios tuvo que ser INTERRUMPIDO por una INVASIÓN DE ABEJAS.



Los jugadores tuvieron que ACOSTARSE EN EL GRAMADO y otros irse al camerino. ⚠️



pic.twitter.com/aj2uesakD0 — Toque Sports (@ToqueSports) September 3, 2025

La reacción de los jugadores fue tirarse al suelo para protegerse, pero este hecho, por supuesto, desató varios memes, y aquí les mostramos algunos:

El partido de Millonarios y Envigado estaba tan aburrido, que los jugadores prefirieron acostarse en el campo a jugar una partida de Clash Royale. Increíble. pic.twitter.com/6nbe90dg9L — Chuly (@chulynais) September 3, 2025

𝗙𝗣𝗖…. 𝗡𝗼 𝗹𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶́𝗮𝘀… 🚬🐝

La imagen que dejó el duelo entre Envigado y Millonarios tras la interrupción del partido por un panal de abejas😅 pic.twitter.com/riOajxhQtj — Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) September 3, 2025

Resumen del Envigado vs Millonarios pic.twitter.com/iNZAzdJQ3Y — JuanchoG👾 (@JuanchoG55) September 3, 2025

Ver a Millonarios es una cosa de estudio e investigación pic.twitter.com/aHU1oLvvRL — llinaszn | Eze #10 (@llinaszn) September 3, 2025

Finalmente este inconveniente se solucionó de manera rápida, lo que permitió culminar este partido tal y como estaba planeado.

El choque de vuelta entre Envigado y Millonarios tendrá lugar el 16 de septiembre, para definir al clasificado a la próxima ronda de la Copa Colombia.