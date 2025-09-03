Deportes
¡Solo en el FPC! Partido entre Millonarios y Envigado tuvo ataque de abejas: hubo memes

Millonarios vs Envigado // Crédito: Win Sports y redes sociales.

Millonarios no pudo vencer a Envigado en un choque que tuvo que ser detenido por un ataque de abejas en la cancha.

Andrés Contreras

Millonarios y Envigado protagonizaron un nuevo partido este 3 de septiembre. El equipo capitalino se midió a este rival en medio de una ronda de eliminación de la Copa Colombia.

Este choque brindó varias emociones, además de un triunfo por parte de Envigado por marcador de 1-0 en este partido de ida.

Sin embargo, también dejó un momento sumamente viral, luego de que el partido tuviera que ser detenido por un ataque de avispas en el campo.

Partido entre Millonarios y Envigado tuvo ataque de abejas

El equipo capitalino se midió a Envigado en una nueva ronda de la Copa Colombia este 3 de septiembre. Los dirigidos por Hernán Torres no pudieron imponerse y tendrán que buscar la remontada en el partido de vuelta.

Este club perdía por 1-0 al inicio del segundo tiempo, por lo que salió con envión a buscar el empate, pero esta búsqueda debió frenarse por algunos minutos.

El partido se detuvo durante el complemento, a causa de un ataque de abejas vivido en las inmediaciones del estadio.

La reacción de los jugadores fue tirarse al suelo para protegerse, pero este hecho, por supuesto, desató varios memes, y aquí les mostramos algunos:

Finalmente este inconveniente se solucionó de manera rápida, lo que permitió culminar este partido tal y como estaba planeado.

El choque de vuelta entre Envigado y Millonarios tendrá lugar el 16 de septiembre, para definir al clasificado a la próxima ronda de la Copa Colombia.

