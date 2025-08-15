Independiente Santa Fe tendrá documental de su décima estrella: ¿dónde y cuándo verlo?

Independiente Santa Fe vivió un semestre de fiesta en la Liga BetPlay 2025-I. El equipo capitalino sorprendió a muchos al coronarse como el campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

En una gran final frente al Independiente Medellín, el ‘león’ se impuso gracias a un tanto inolvidable por parte de Hugo Rodallega.

Dicha estrella se ha hecho inolvidable para los hinchas del equipo ‘albirrojo’. Sin embargo, estos fans tendrán la posibilidad de revivirlo con un documental.

El documental de la décima de Independiente Santa Fe

Sin lugar a dudas, cada una de las estrellas que posee el Independiente Santa Fe en su palmarés son destacadas, y representan gran historia para el equipo de la capital.

Pero, una que se guardará por mucho tiempo en la memoria de sus hinchas es la del 2025-I. El ‘león’ se impuso a Millonarios en un choque clave, y superó los cuadrangulares en una zona también acompañada por Atlético Nacional y Once Caldas.

Luego de ello, en una final con varias adversidades, Santa Fe logró imponerse como visitante al Deportivo Independiente Medellín.

Un Hugo Rodallega que quejaba una lesión que parecía sacarlo de partido logró una oportunidad imperdible para empujar el balón, y así anotar el 1-2 definitivo.

Cada uno de estos detalles se mantienen imborrables en la memoria del hincha de Santa Fe. Sin embargo, los fanáticos podrán conocer nuevos detalles de este camino y de la celebración del club.

WinSports reveló el gran estreno online de ‘Creyentes: La Fuerza de la Fe’, un documental sobre esta coronación de Independiente Santa Fe.

Este documental podrá verse a través del canal de YouTube de Win Sports, para revivir todos los detalles del gran semestre 2025-II.

Su lanzamiento online se dará el próximo lunes 18 de agosto, a las 6:00 p.m., para poder seguir este gran documental.

¿Cuándo es el próximo partido del ‘león’?

La espera para el lanzamiento de este documental es ciertamente larga, pero, los fans del ‘león’ también podrán disfrutar de su club el día siguiente.

El próximo partido del equipo capitalino será el 19 de agosto, cuando se mida a Envigado, en un choque clave para la posición en la tabla. Este choque comenzará a las 7:30 p.m.