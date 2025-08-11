Reclasificación Liga BetPlay 2025: Así va la tabla de cupos a Libertadores y Sudamericana

La Liga BetPlay 2025 continúa su rumbo con emociones interminables. Grandes equipos del fútbol colombiano siguen su desempeño en este torneo, con la ambición de llevarse la corona del campeonato local.

Equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe u Once Caldas viven realidades distintas en la tabla de clasificación.

Sin embargo, en este caso concreto iremos más allá y les mostraremos como va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay, con la que los equipos luchan por llegar a Copa Libertadores y Sudamericana.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay

La tabla de reclasificación ha vivido varios cambios en los últimos meses. Por un lado algunos equipos iniciaron el año por todo lo alto para acabar en caída, mientras que otros han ido de menos a más.

Esto ha permitido destacar a algunos clubes que se mantienen en un ritmo constante, como es el caso de Independiente Santa Fe, club que llega tras ser campeón y es líder de la reclasificación.

Por otro lado, otros clubes se esfuerzan por mejorar su final de cara al final de este año, y así poder cerrar con un broche de oro que les permita adentrarse en las competencias continentales.

Con el panorama actual del 11 de agosto de 2025, la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay marcha de la siguiente manera:

1- Independiente Santa Fe – 58 puntos

2- Independiente Medellín – 57 puntos

3- Deportes Tolima – 54 puntos

4- Atlético Nacional – 54 puntos

5- Junior de Barranquilla – 52 puntos

6- América de Cali – 52 puntos

7- Millonarios – 48 puntos

8- Once Caldas – 38 puntos

9- Deportivo Pereira – 36 puntos

10- Atlético Bucaramanga – 36 puntos

11- Alianza – 34 puntos

12- Deportivo Pasto – 34 puntos

13- Llaneros – 31 puntos

14- Deportivo Cali – 30 puntos

15- Fortaleza – 30 puntos

16- Boyacá Chicó – 25 puntos

17- Águilas Doradas – 25 puntos

18- Envigado – 24 puntos

19 – Unión Magdalena 16 puntos

20- La Equidad – 15 puntos

Cabe recordar que los primeros 2 puestos dan paso a la Copa Libertadores.

Los lugares del 3 al 4 dan paso a la etapa clasificatoria de la copa ya mencionada.

Y finalmente, los puestos del 5 al 7 permiten llegar a la Copa Sudamericana.

Indudablemente la batalla está al rojo vivo, y cada vez más equipos luchan por su puesto en las grandes contiendas de Sudamérica.