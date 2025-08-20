La cantidad de dinero que recibió Atlético Nacional por Copa Libertadores: ¿una millonada?

Atlético Nacional decepcionó a algunos de sus fanáticos el pasado 19 de agosto. El combinado paisa cayó eliminado de la Copa Libertadores, luego de perder en la instancia de los penales frente a Sao Paulo de Brasil.

Los dirigidos por Javier Gandolfi no lograron superar esta instancia, a pesar de tener 3 penales a favor durante la eliminatoria.

Sin embargo, a pesar de esta eliminación, el ‘verdolaga’ logró recibir una importante cantidad de dinero como premio, y aquí se la detallamos.

¿Cuánto recibió Atlético Nacional por participar en la Copa Libertadores?

Los fanáticos de Atlético Nacional se han mostrado claramente tristes en las últimas horas. El equipo ‘verdolaga’ no pudo superar a Sao Paulo, lo que marcó su caída definitiva en la ronda de octavos de final de Copa Libertadores.

El equipo paisa cayó en la tanda de penales, luego de los fallos de Matheus Uribe y Marino Hinestroza, quienes no lograron convertir desde los 11 pasos.

Estos errores se sumaron a los 2 penales fallados por Edwin Cardona en el encuentro de ida, lo que acabó por dilapidar las posibilidades del equipo antioqueño.

Aun así, si bien la salida de Atlético Nacional se da en etapas tempranas de este torneo, el equipo colombiano recibió una importante suma económica como premio.

Es importante destacar que, solo por participar en la fase de grupos, el equipo paisa se aseguró un incentivo económico de 3 millones de dólares.

De hecho, en esta ronda el equipo colombiano también aseguró una cifra mayor. Por cada triunfo, Atlético Nacional recibió un bono de 330.000 dólares.

El club de Javier Gandolfi logró 3 triunfos, por lo que en este apartado logró obtener 990.000 dólares, lo que le permitió también clasificar a la fase de octavos de final.

En esta otra parte de la competencia, Atlético Nacional recibió por participación 1,25 millones de dólares. Todo esto sumado le aseguró un premio de 5.240.000 dólares.

Claramente esto muestra una importante ganancia económica por parte de Atlético Nacional, aunque, del mismo modo, perdió la oportunidad de ganar los 24 millones que recibe el campeón.

Lo cierto es que Atlético Nacional deberá enfocarse en el torneo local, antes de volver a poder disputar una nueva edición de la Copa Libertadores.