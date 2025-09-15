¡Vuelve la Champions League! Partidos del 16, 17 y 18 de septiembre: Debut de Lucho Díaz y más

La UEFA Champions League 2025-2026 ya comienza a tomar forma y, con ella, las ilusiones de millones de aficionados al fútbol europeo. Esta nueva edición del torneo de clubes más importante del mundo contará con una destacada participación de futbolistas colombianos, quienes buscarán dejar huella en sus respectivos equipos.

Uno de los partidos más esperados será el del Bayern Múnich, donde el delantero colombiano Luis Díaz hará su debut oficial en la Champions League. El conjunto bávaro se enfrentará al Chelsea el miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena.

Este será un duelo de alto calibre, ya que el Chelsea llega como el actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, un título obtenido en Estados Unidos hace unos meses. La actuación de Lucho Díaz en este tipo de escenarios será clave para el Bayern, que busca seguir dominando en Europa.

Mientras tanto, el 16 de septiembre será el turno de Richard Ríos, quien debutará con el Benfica en el Estádio da Luz enfrentando al Qarabağ de Azerbaiyán. El mediocampista colombiano, recientemente fichado por el club portugués, tendrá la oportunidad de brillar desde el inicio y aportar su calidad al juego del equipo en su enfrentamiento inaugural. El Benfica, con altas expectativas esta temporada, tiene la mirada puesta en avanzar a la siguiente fase, por lo que este primer partido será esencial para empezar con el pie derecho.

En cuanto a otros colombianos, Luis Javier Suárez también tomará parte en esta edición de la Champions League. El delantero del Sporting de Lisboa se prepara para un debut complicado el jueves 18 de septiembre, cuando su equipo visite al Kairat Almaty de Kazajistán, uno de los equipos más sorpresivos de esta fase de grupos.

A lo largo del torneo, Suárez se enfrentará a rivales exigentes, y uno de los encuentros más interesantes para los seguidores colombianos llegará en la sexta jornada, cuando el Bayern Múnich de Díaz se enfrente al Sporting de Lisboa de Suárez en un duelo directo entre colombianos.

Además de estos partidos, la primera jornada de la Champions League traerá consigo una serie de enfrentamientos emocionantes que no te puedes perder. Aquí te dejamos el calendario completo de los partidos que marcarán el inicio de esta nueva fase del torneo:

Jornada 1 UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Partidos del 16 de septiembre

Benfica vs. Qarabağ (Estádio da Luz)

vs. Qarabağ (Estádio da Luz) Athletic Club vs. Arsenal

vs. Arsenal PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise

vs. Union Saint-Gilloise Juventus vs. Borussia Dortmund

vs. Borussia Dortmund Tottenham vs. Villarreal

vs. Villarreal Real Madrid vs. Marseille

Partidos del 17 de septiembre de 2025

Bayern Múnich vs. Chelsea (Allianz Arena)

vs. Chelsea (Allianz Arena) Liverpool vs. Atlético de Madrid

vs. Atlético de Madrid Paris Saint-Germain vs. Atalanta

vs. Atalanta Ajax vs. Inter de Milán

vs. Inter de Milán Slavia Praha vs. Bodø/Glimt

vs. Bodø/Glimt Olympiacos vs. Pafos

Partidos del 18 de septiembre de 2025

Sporting CP vs. Kairat Almaty

vs. Kairat Almaty Manchester City vs. Napoli

vs. Napoli Newcastle United vs. Barcelona

vs. Barcelona Club Brugge vs. Monaco

vs. Monaco Copenhagen vs. Leverkusen

vs. Leverkusen Frankfurt vs. Galatasaray

Con grandes duelos entre los equipos más poderosos de Europa, la fase de grupos de la Champions League promete ofrecer jornadas llenas de tensión y emociones.