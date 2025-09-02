Así era el lugar en el que se realizó la primera edición del Festival Estéreo Picnic: estaba detrás de un cementerio

Este fue el Parque Zona F, ubicado en la Calle 213 #54-88, a las afueras de Bogotá. En este lugar también se realizó el Jamming Festival hasta 2012.
Parque Zona F recibió el Festival Estéreo Picnic hasta el año 2013, cuando tuvo lugar en el Parque Deportivo 222 entre aquel momento y el 2018.
Este ‘venue’ tuvo varias particularidades, como el hecho de que se encontraba detrás de varios cementerios presentes en la zona, como lo son el cementerio Jardines de Paz, y el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.
