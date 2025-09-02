Así era el lugar en el que se realizó la primera edición del Festival Estéreo Picnic: estaba detrás de un cementerio

El Festival Estéreo Picnic es, sin dudas, uno de los eventos más grandes en la historia de la industria musical en Colombia. Este show ha contado con una amplia cantidad de artistas de talla mundial a lo largo de los años.

En este 2025 no será la excepción, y será incluso la edición número 15 de este gran evento para los amantes de ‘un mundo distinto’ en la ciudad de Bogotá.

Más noticias: Boletas Estéreo Picnic 2026: lista de precios FEP actualizada y link para comprar las entradas

Por ello, aquí les recordaremos la primera edición del Festival Estéreo Picnic, incluidos los artistas que formaron parte de la misma, y el lugar en el que se llevó a cabo.

¿Dónde fue la primera edición del Festival Estéreo Picnic?

El Festival Estéreo Picnic se ha transportado por varias locaciones a lo largo de su historia. Este evento tuvo lugar en sitios como el Club Briceño 18, o el Parque Simón Bolívar.

Sin embargo, ninguna de estas 2 locaciones fue la encargada de recibir la primera edición del FEP, la cual tuvo lugar en el año 2010.

Para aquella edición, la lista total fue de 8 artistas, los cuales deleitaron a un público emocionado que vio nacer a las primeras raíces de este festival en Colombia.

Más noticias: Esta es la banda de rock que más veces se ha presentado en el Festival Estéreo Picnic

La lista de artistas completa presentó los siguientes nombres:

– Matisyahu

– 2manydjs

– Instituto Mexicano del Sonido

– Bomba Estéreo

– Palenke Soul Tribe

– Superlitio

– The Hall Effect

– Alerta

Aquel 24 de abril de 2010, estos artistas brillaron, aunque lo hicieron desde una locación que pocos conocen, y que incluso ya no se usa para conciertos.

Este fue el Parque Zona F, ubicado en la Calle 213 #54-88, a las afueras de Bogotá. En este lugar también se realizó el Jamming Festival hasta 2012.

Parque Zona F recibió el Festival Estéreo Picnic hasta el año 2013, cuando tuvo lugar en el Parque Deportivo 222 entre aquel momento y el 2018.

Este ‘venue’ tuvo varias particularidades, como el hecho de que se encontraba detrás de varios cementerios presentes en la zona, como lo son el cementerio Jardines de Paz, y el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.

Sin lugar a dudas, estas ediciones quedaron en el recuerdo de los amantes de la música, quienes consideran este evento uno de los más importantes en la historia de la industria en Colombia.