Boletas Estéreo Picnic 2025: lista de precios FEP actualizada y link para comprar las entradas

El Festival Estéreo Picnic 2026 ha llenado de emoción a sus mayores fanáticos este 28 de agosto. Luego de una larga espera, este histórico evento reveló el cartel de artistas para su edición número 15 en un marco imperdible.

Miles de amantes de la música se reunirán en el Parque Simón Bolívar, con la emoción de poder vivir por todo lo alto shows imperdibles en Bogotá.

La lista completa de artistas fue revelada, y con ella, el festival también anuncia una nueva etapa de venta de boletas, por lo que aquí les contamos los detalles.

Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia nueva venta de boletas y precios

Ante un marco lleno de expectativas, y miles de fans ansiosos por conocer a los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026, el día finalmente llegó.

La producción de este evento presentó su lista completa de protagonistas, con shows que estarán imperdibles.

Este evento cumplió con su cuota rock en el cartel, gracias a la llegada de artistas de la talla de Deftones, una agrupación histórica que llegará al país en el marco del lanzamiento de su último disco, ‘Private Music’.

Sin embargo, a ellos también los acompañarán dos agrupaciones históricas como Turnstile y The Killers, las cuales pondrán a vibrar el Parque Simón Bolívar los días 20, 21 y 22 de marzo.

El cartel en su totalidad presenta la siguiente lista de artistas:

Nueva etapa de boletas: costo y más

Ante la salida de su cartel, desde Páramo Presenta también se confirmó la venta de una nueva etapa de boletas, luego de la compra de Creyentes.

Esta nueva oportunidad para obtener su boleta saldrá desde el 1 de septiembre en preventa Aval, mientras que habrá venta general desde el 3 del mismo mes, ambas a partir de las 10:00 a.m., a través de la plataforma de Ticketmaster, y aquí les dejamos el link oficial.

Estos son los precios para la nueva etapa del Festival Estéreo Picnic: