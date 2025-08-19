Festival Estéreo Picnic anuncia radical cambio para 2026: estas son las nuevas fechas

El Estéreo Picnic ya se volvió una tradición en Bogotá y uno de los festivales más importantes en Latinoamérica. El evento hizo un importante anuncio este lunes 18 de agosto, le contamos cuáles son las nuevas fechas y también el nuevo cambio.
El Estéreo Picnic ha cambiado su modelo a medida que han avanzado los años. Desde el 2023, se venía haciendo durante 4 días, sin embargo, volverá a ser un festival de tres días y lo que no cambió fue el lugar en el que se va a realizar.
Van dos años en los que el FEP se ha realizando en el parque Simón Bolívar en Bogotá, este ha sido uno de los cambios que más le ha gustado a los fanáticos, pues el transporte a las afueras la capital siempre significaba molestias para la mayoría de los asistentes.
La organización anuncio que el 2026 se volverá a hacer el festival y seguirá haciéndose en el parque Simón Bolívar en Bogotá.
Como es usual, los festivales en Latinoamérica se realizan en el primer trimestre del año y el Estéreo Picnic será este 20, 21 y 22 de marzo de 2026.
