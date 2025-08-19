Festival Estéreo Picnic anuncia radical cambio para 2026: estas son las nuevas fechas

El Estéreo Picnic ya se volvió una tradición en Bogotá y uno de los festivales más importantes en Latinoamérica. El evento hizo un importante anuncio este lunes 18 de agosto, le contamos cuáles son las nuevas fechas y también el nuevo cambio.

El Estéreo Picnic ha cambiado su modelo a medida que han avanzado los años. Desde el 2023, se venía haciendo durante 4 días, sin embargo, volverá a ser un festival de tres días y lo que no cambió fue el lugar en el que se va a realizar.

¿Dónde será el Estéreo Picnic 2026?

Van dos años en los que el FEP se ha realizando en el parque Simón Bolívar en Bogotá, este ha sido uno de los cambios que más le ha gustado a los fanáticos, pues el transporte a las afueras la capital siempre significaba molestias para la mayoría de los asistentes.

La organización anuncio que el 2026 se volverá a hacer el festival y seguirá haciéndose en el parque Simón Bolívar en Bogotá.

¿Qué días será el Estéreo Picnic?

Como es usual, los festivales en Latinoamérica se realizan en el primer trimestre del año y el Estéreo Picnic será este 20, 21 y 22 de marzo de 2026.