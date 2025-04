La voz de soul que conquistó el Estéreo Picnic: Teddy Swims en Bogotá

El atardecer bogotano del 27 de marzo de 2025 comenzaba a teñir el cielo cuando miles de asistentes se congregaron frente al Escenario Adidas del Festival Estéreo Picnic. El reloj marcaba las 17:45 y la expectativa crecía mientras el equipo técnico realizaba los últimos ajustes. El frío característico de la capital colombiana no impidió que una multitud se agolpara para presenciar la primera visita de Jaten Collin Dimsdale, mejor conocido como Teddy Swims, en tierras colombianas.

A la hora señalada, los primeros acordes resonaron por el Parque Simón Bolívar y Teddy Swims hizo su entrada. Su figura inconfundible se destacaba sobre el escenario: una camiseta sin mangas que dejaba ver sus tatuajes, un enterizo que llegaba hasta las rodillas y, como sello personal, su característico sombrero. Pero este no era cualquier sombrero; en uno de sus costados llevaba bordado «T.S. In Colombia» junto a una pequeña bandera colombiana, un detalle que no pasó desapercibido para los fans que lograron apreciarlo desde las primeras filas.

«¡Hello, Colombia!», exclamó el artista estadounidense con evidente entusiasmo, dejando claro desde el inicio que esta era su primera vez en el país. El público respondió con una ovación que pareció acabar con el frío de la tarde bogotana.

Sin perder tiempo, Teddy arrancó su presentación con una selección de sus éxitos más reconocidos. Los acordes de ‘The Doors’ provocaron una reacción inmediata entre los asistentes, muchos de los cuales corearon cada palabra como si hubieran esperado este momento durante años. La potencia vocal que ha catapultado al artista georgiano a la fama internacional resonaba perfectamente en el parque, demostrando que su talento trasciende las plataformas digitales donde se dio a conocer.

‘Lose Control’ elevó aún más la energía del público, convirtiendo el espacio frente al Escenario Adidas en una marea humana que se movía al ritmo de su fusión única de soul, R&B y pop. A pesar de comunicarse exclusivamente en inglés, la conexión con los asistentes era innegable, probando que la música funciona como lenguaje universal.

Lo que distinguió la presentación de Teddy Swims no fue solo su impecable interpretación vocal, sino también el espacio que brindó a los músicos que lo acompañaban. En varios momentos del show, el protagonismo pasó a su banda, permitiendo que cada instrumentista brillara con solos que arrancaron aplausos del público.

Durante la interpretación de ‘Bad Dreams’, uno de los momentos más intensos del concierto, la multitud no pudo evitar sacar sus teléfonos para inmortalizar el momento. La hora de presentación, estratégicamente ubicada entre la tarde y la noche, proporcionó el escenario perfecto para que las luces del show se apreciaran en todo su esplendor.

A pesar del frío característico de Bogotá, el ambiente generado por los miles de asistentes transformó por completo la temperatura del lugar. Cuerpos que saltaban, cantaban y bailaban al ritmo de cada canción crearon un microclima que desafió las condiciones meteorológicas. Lo que comenzó como una tarde fría se convirtió en una celebración cálida del talento de Teddy Swims.

Durante su hora de presentación, el artista mantuvo una energía constante que no decayó en ningún momento. Sin recursos a invitados especiales o covers inesperados, Teddy demostró que su propio repertorio era más que suficiente para mantener cautiva a la audiencia. Cada canción fluía naturalmente hacia la siguiente, en un set cuidadosamente estructurado para mantener el momento.

La presentación de Teddy Swims, que culminó puntualmente a las 18:45, dejó una impresión duradera no solo en quienes tuvieron la fortuna de presenciarla en vivo. Las redes sociales se inundaron rápidamente de videos, fotos y comentarios que atestiguaban la calidad del espectáculo. Usuarios que quizás habían asistido al festival por otros artistas expresaban su sorpresa y admiración por el talento del cantante estadounidense.

«No conocía mucho de Teddy Swims, pero después de verlo en el FEP, no puedo dejar de escuchar sus canciones», se leía en uno de los tantos comentarios que circulaban en plataformas digitales mientras el festival continuaba con su programación.

El cierre de una memorable primera visita.

La primera visita de Swims a Colombia, enmarcada en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, fue un éxito rotundo. Sin necesidad de artificios o elementos extramusicales, el artista logró lo que todo músico aspira: conectar genuinamente con el público a través de su arte.

Mientras la noche se asentaba completamente sobre el Parque Simón Bolívar y el Festival Estéreo Picnic continuaba su marcha, quedaba claro que la presentación de Teddy Swims había sido uno de los momentos destacados de esta edición 2025. Su voz, su energía y ese sombrero con la pequeña bandera colombiana quedaron grabados en la memoria colectiva de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo.

La música de Teddy Swims continuará sonando en muchos hogares colombianos mucho después de que las luces del festival se apaguen, como testimonio de que algunas presentaciones trascienden el momento y se convierten en catalizadores de nuevas pasiones musicales. Así las cosas, ojalá en un futuro próximo podamos disfrutar de un show en solitario del estadounidense en nuestro país.