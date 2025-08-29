Esta es la banda de rock que más veces se ha presentado en el Festival Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic, considerado la cita musical más importante de Colombia, celebrará su edición número 15 los próximos 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Este año, el evento trae un cambio que muchos fanáticos pedían a gritos: vuelve al formato de tres días, dejando atrás las cuatro jornadas que se habían implementado en las últimas ediciones y que, para muchos, resultaban agotadoras.

Tras varios meses de expectativa y especulaciones, este jueves se reveló finalmente el cartel oficial. Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter encabezaron la la programación que combina grandes figuras internacionales con talento latinoamericano y nacional.

Además, se destacan los regresos de Interpol y Skrillex, artistas que ya han vivido el fervor del público bogotano y que prometen repetir la experiencia con nuevos shows.

La banda de rock más presente en la historia del festival

En la historia del FEP, The Killers se ha ganado un lugar especial en el corazón de los asistentes. La agrupación de Las Vegas es la banda de rock que más veces ha pisado el escenario del festival: 2013, 2018 y ahora en 2026.

Otros artistas que también han alcanzado tres apariciones son Bomba Estéreo (2010, 2014 y 2018), una de las bandas colombianas más internacionales; los mexicanos Zoé (2011, 2014 y 2018), íconos del rock latino; y Monsieur Periné (2011, 2012 y 2014), representantes del sonido alternativo bogotano.

Con este cartel y el regreso de nombres históricos, la edición 2026 promete ser una mezcla de nostalgia, reencuentros y nuevos descubrimientos musicales, reafirmando por qué el Festival Estéreo Picnic sigue siendo un momento clave del calendario cultural colombiano.