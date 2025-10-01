¿Qué día se presenta Turnstile en el Festival Estéreo Picnic 2026? Una cita imperdible con el punk

Turnstile es una de las bandas protagonistas de la nueva edición del Festival Estéreo Picnic. Esta agrupación que lleva la bandera del punk ha ganado gran fanaticada en el último tiempo a nivel mundial.

Luego de conquistar varios escenarios del mundo, esta banda podrá poner a retumbar Colombia con sus ritmos estridentes desde el Parque Simón Bolívar de la capital.

Este 1 de octubre se reveló el día en que esta banda se presentará en el histórico festival. Para que no se pierda esta cita imperdible con el punk, aquí les contamos todos los detalles.

¿Cuándo se presenta Turnstile en el Festival Estéreo Picnic 2026?

Para los amantes del punk, Turnstile es una de las bandas exponentes del género en la actualidad. Esta agrupación ha logrado caracterizar sus canciones de gran manera con letras rebeldes y sonidos potentes.

Los originarios de Baltimore han sido capaces de enamorar con un estilo sumamente particular, en el que resaltan cada uno de sus integrantes, y por supuesto, la voz de Brendan Yates.

Esta fama reconocida ha hecho que miles de personas se hayan emocionado en Sudamérica por el recorrido de esta banda por el continente.

Varios festivales tendrán el lujo de ver en vivo a Turnstile, y el Festival Estéreo Picnic es uno de ellos. La banda será parte de una cuota rock completada por nombres como The Killers, Tom Morello o Deftones.

En caso de que usted sea uno de estos fanáticos y no desee perderse la presentación de esta legendaria banda en Colombia, les contamos que su show será el viernes 20 de marzo.

El resto de la programación del Festival Estéreo Picnic 2026

El resto del festival se llevará a cabo de la siguiente manera:

Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu. DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex. Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.

Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.

Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.