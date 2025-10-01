Revelan cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó la programación de los artistas

El Festival Estéreo Picnic 2026 sigue con sus preparativos para estremecer la escena musical del país. Este legendario evento volverá a llegar a la capital con varios shows que estarán imperdibles con artistas de talla mundial.

Con el paso de los días, cada vez más fanáticos cuentan cuánto falta para poder volver a reunirse en el Parque Simón Bolívar, para vivir ‘un mundo distinto’.

En modo de antelación a estos shows, desde la organización del FEP 2026 reveló el cartel por días, con el horario de cada uno de los artistas.

Los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026

The Killers, Deftones o Turnstile son solo algunos de los artistas que protagonizan el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, con el objetivo de poner a vibrar el Parque Simón Bolívar.

Cada una de estas agrupaciones ha generado emoción para los amantes de la música en Colombia, desde el anuncio del legendario cartel.

Cabe recordar que la lista de artistas en su totalidad está compuesta de la siguiente manera:

Tyler, The Creator

The Killers

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Lorde

Peso Pluma

Young Miko

Doechii

Turnstile

Peggy Gou

Interpol

Kygo

Brutalismus 3000

Luis Alfonso

Mochakk

Iván Cornejo

Addison Rae

Katseye

Ben Bohmer

The Whitest Boy Aive

Tom Morello

DJO

Yousuke Yukimatsu

Aitana

Men I Trust

Royel Otis

XXXXXX

TIMO

Bob Moses

Viagra Bous

Guitarricadelafuente

Peter Blue

Lasso

Bunt.

HVOB (Live)

Nicolás y los Fumadores

Judeline

2HOLLIS

The Dare

The Warning

Six Sex

Universe

Badsista

Balu Brigada

Macario Martínez

Wost

ROZ

DJ Babatr

Manuel Lizarazo

Entreco

Machaka

Elniko Arias

Zarigueya

Manú

Roi Turbo

Pirineos en Llamas

Error999

Antopiko3

DVD

Innexen (Live)

Briela Veneno

Aria Vega

Daniel Andrés

Silvia Ponce

Agraciada

Sin embargo, aun faltaba por conocer la programación por días de este festival, para que empiece a organizarse si desea asistir a una nueva edición de este histórico evento.

Así quedó el cartel por días

Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.

Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.

Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.