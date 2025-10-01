Revelan cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó la programación de los artistas
El Festival Estéreo Picnic 2026 presentó su programación, con una lista de artistas que pondrá a vibrar la capital.
El Festival Estéreo Picnic 2026 sigue con sus preparativos para estremecer la escena musical del país. Este legendario evento volverá a llegar a la capital con varios shows que estarán imperdibles con artistas de talla mundial.
Con el paso de los días, cada vez más fanáticos cuentan cuánto falta para poder volver a reunirse en el Parque Simón Bolívar, para vivir ‘un mundo distinto’.
En modo de antelación a estos shows, desde la organización del FEP 2026 reveló el cartel por días, con el horario de cada uno de los artistas.
The Killers, Deftones o Turnstile son solo algunos de los artistas que protagonizan el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, con el objetivo de poner a vibrar el Parque Simón Bolívar.
Cada una de estas agrupaciones ha generado emoción para los amantes de la música en Colombia, desde el anuncio del legendario cartel.
Cabe recordar que la lista de artistas en su totalidad está compuesta de la siguiente manera:
Sin embargo, aun faltaba por conocer la programación por días de este festival, para que empiece a organizarse si desea asistir a una nueva edición de este histórico evento.
Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.
Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.
Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.
