Este es el precio de los nuevos combos y días individuales para el Festival Estéreo Picnic 2026: fecha de venta y etapas
El Festival Estéreo Picnic empieza los preparativos para emocionar a cada uno de sus fanáticos en la capital.
El Festival Estéreo Picnic 2026 será, sin dudas, uno de los eventos más grandes e imperdibles del próximo año en Colombia. La escena musical volverá a vivir por todo lo alto varios shows históricos desde el Parque Simón Bolívar.
Miles de fans podrán ver a sus artistas favoritos en la tarima, gracias a un evento que ya es tradición en la escena musical del país.
Sin embargo, en caso de que aun no tenga su boleta, pero no se quiera perder esta histórica cita, les tenemos los precios de los nuevos combos y los días individuales del Festival Estéreo Picnic 2026.
Sin lugar a dudas, el Festival Estéreo Picnic 2026 se vivirá por todo lo alto el próximo año. Artistas brillantes dirán presente desde la capital con shows imperdibles.
La lista de artistas es la siguiente:
Este 1 de octubre, también se revelaron los horarios por días para estos artistas, los cuales están dispuestos de la siguiente manera:
Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.
Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.
Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.
Junto con la llegada de la programación por días, desde la organización del FEP 2026 también se revelaron los precios para los combos de 2 días, y los días individuales.
Los costos son los siguientes:
Si desea acceder a esta boletería, puede hacerlo a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. La preventa Aval está pautada para el 1 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 3 del mismo mes, al horario ya indicado.
