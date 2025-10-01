Este es el precio de los nuevos combos y días individuales para el Festival Estéreo Picnic 2026: fecha de venta y etapas

El Festival Estéreo Picnic 2026 será, sin dudas, uno de los eventos más grandes e imperdibles del próximo año en Colombia. La escena musical volverá a vivir por todo lo alto varios shows históricos desde el Parque Simón Bolívar.

Miles de fans podrán ver a sus artistas favoritos en la tarima, gracias a un evento que ya es tradición en la escena musical del país.

Más noticias: ¿Estéreo Picnic o Lollapalooza? Este es el festival con mayor cantidad de artistas en el 2026

Sin embargo, en caso de que aun no tenga su boleta, pero no se quiera perder esta histórica cita, les tenemos los precios de los nuevos combos y los días individuales del Festival Estéreo Picnic 2026.

Artistas y horarios del Festival Estéreo Picnic 2026

Sin lugar a dudas, el Festival Estéreo Picnic 2026 se vivirá por todo lo alto el próximo año. Artistas brillantes dirán presente desde la capital con shows imperdibles.

La lista de artistas es la siguiente:

Tyler, The Creator

The Killers

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Lorde

Peso Pluma

Young Miko

Doechii

Turnstile

Peggy Gou

Interpol

Kygo

Brutalismus 3000

Luis Alfonso

Mochakk

Iván Cornejo

Addison Rae

Katseye

Ben Bohmer

The Whitest Boy Aive

Tom Morello

DJO

Yousuke Yukimatsu

Aitana

Men I Trust

Royel Otis

XXXXXX

TIMO

Bob Moses

Viagra Bous

Guitarricadelafuente

Peter Blue

Lasso

Bunt.

HVOB (Live)

Nicolás y los Fumadores

Judeline

2HOLLIS

The Dare

The Warning

Six Sex

Universe

Badsista

Balu Brigada

Macario Martínez

Wost

ROZ

DJ Babatr

Manuel Lizarazo

Entreco

Machaka

Elniko Arias

Zarigueya

Manú

Roi Turbo

Pirineos en Llamas

Error999

Antopiko3

DVD

Innexen (Live)

Briela Veneno

Aria Vega

Daniel Andrés

Silvia Ponce

Agraciada

Este 1 de octubre, también se revelaron los horarios por días para estos artistas, los cuales están dispuestos de la siguiente manera:

Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.

Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.

Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.

Precios por días y combos

Junto con la llegada de la programación por días, desde la organización del FEP 2026 también se revelaron los precios para los combos de 2 días, y los días individuales.

Más noticias: ¿Quiénes son Turnstile, una de las bandas de punk rock protagonistas del Estéreo Picnic 2026?

Los costos son los siguientes:

Combo 2 días VIP – Etapa 1 – $2.279.000

Combo 2 días VIP – Etapa 2 – $2.769.000

Combo 2 días General – Etapa 1 – $1.079.000

Combo 2 días General – Etapa 2 – $1.129.000

Día individual – General – Etapa 1 – $579.000

Día individual – General – Etapa 2 – $629.000

Día individual – VIP – Etapa 1 – $1.199.000

Día individual – VIP – Etapa 2 – $1.619.000

Día individual – Zona de Menores – Etapa 1 – $419.000

Día individual – Zona de Menores – Etapa 2 – $479.000

Si desea acceder a esta boletería, puede hacerlo a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. La preventa Aval está pautada para el 1 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 3 del mismo mes, al horario ya indicado.