El Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia un nuevo artista rock en su cartel: ¿De quién se trata?

El Festival Estéreo Picnic 2026 volvió a estremecer a los fanáticos del rock este 1 de octubre. En la vispera de su anuncio del cartel por días, este evento reveló la llegada de un nuevo artista que pondrá a vibrar Bogotá.

Aunque este cartel ya cuenta con una buena cuota rock con la presencia de artistas de la talla de The Killers, Turnstile o Deftones, un nuevo artista de este género fue anunciado.

La emoción de los fanáticos fue total, y aquí les contamos cual es esta adición a un cartel que, sin dudas, es histórico para el FEP.

Tom Morello llega al Festival Estéreo Picnic 2026

Con un histórico video a través de sus redes sociales, la organización del Festival Estéreo Picnic reveló la llegada de un nuevo artista al cartel.

Muchos estaban expectantes por saber de quien se trataba, y finalmente la revelación fue una alegría para el público rock de este festival.

El FEP 2026 contará con la presencia de una leyenda como lo es, nada más y nada menos que, Tom Morello, el artista que fue parte de bandas brillantes como Rage Against the Machine y Audioslave.

Esto, sin dudas, marca una gran adición al evento. En dicho video también se reveló que este legendario musico se presentará el día sábado 21 de marzo, en la segundo jornada de este festival.

De esta manera, el cartel de artistas para el FEP 2026 se completa de la siguiente manera, a espera de posibles adiciones futuras: