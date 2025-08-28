¿Estéreo Picnic o Lollapalooza? Este es el festival con mayor cantidad de artistas en el 2026

Hoy ha sido un día por todo lo alto para los festivales, tanto el Estéreo Picnic como los Lollapalooza revelaron su lista de artistas. Los carteles de cada uno de estos eventos preparan shows imperdibles, con nombres de talla mundial.

Tal y como suele ser cada año, el FEP comparte algunos ‘headliners’ con el Lollapalooza, como es el caso de Deftones, o Lorde.

Sin embargo, estos carteles también esconden algunos artistas sorpresa, y que son exclusivos de estos festivales, y aquí les contamos los detalles.

El cartel de los Lollapalooza 2026

Este 28 de agosto la expectativa en la industria musical estaba por los cielos. Miles de fanáticos de los conciertos y los shows estaban ansiosos ante la revelación de los carteles de los festivales.

Claramente en el caso de Colombia, la emoción fue total al revelarse la llegada de grandes artistas y bandas de la talla de Deftones o The Killers.

La emoción fue total, sin embargo, este sentimiento también se replicó en Argentina y Chile, donde también se revelaron los lineup de los Lollapalooza.

Claramente, ambos carteles presentan grandes artistas en su lista. Sin embargo, no todos se repiten en los demás países.

Un ejemplo de esto es la llegada de Chapell Roan a Chile y Argentina, pero no a Colombia, mientras que también se presenta el caso de Airbag, la banda argentina que solo dirá presente en el Lollapalooza de Chile.

Sin embargo, Colombia también logra resaltar de buena manera con su cartel, al presentar artistas como The Killers, un ‘headliner’ exclusivo para el país, en lo que será un show imperdible para los fanáticos de Brandon Flowers y compañía.

¿Qué festival tiene más artistas?

Sin lugar a dudas, estos festivales han demostrado de manera notable su éxito, y también la capacidad enorme de acumular artistas de gran renombre en sus carteles.

Aun así, en caso de que quiera saber cual de estos 3 eventos tiene mayor cantidad de artistas, les contamos que se trata del Lollapalooza de Chile.

Este evento acumula 97 artistas en total, mientras que el Estéreo Picnic tiene 67, y el Lollapalooza de Argentina tiene 70 en su cartel.