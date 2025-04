El recién finalizado Festival Estéreo Picnic tuvo participación de bandas espectaculares de todos los tipos. Sin embargo, hay un momento en que hay que ponerse la mano en el corazón y seleccionar los mejores; valga la pena aclarar que entre la lluvia, el trabajo y más cosas, uno inevitablemente se pierde algunos shows, así que en honor a la verdad, este listado resalta los que yo pude ver, y lamentablemente deja por fuera unos que aunque me interesaban mucho, no pude vivirlos.

1.TOOL

En un listado previo con los shows recomendados del festival, incluí el de Tool argumentando que sería un show único en su especie en nuestro país, yo nunca había tenido la oportunidad de ver a Tool o algo que se le comparase y mis suposiciones fueron confirmadas cuando este cuarteto se subió a la tarima.

El espectáculo de Tool, entre la capacidad interpretativa de sus músicos y su complemento visual, fue de una innegable calidad. La banda es precisa en un nivel quirúrgico complementado con las visuales que hacen del espectáculo algo totalmente inmersivo, al punto que en las pantallas del show en ningún momento se enfocaban los instrumentos (ni siquiera la luz resaltaba al cantante!) sino exclusivamente en la proyección de la experiencia visual preparada para el espectáculo. Tool busca que te sumerjas en el show, no en sus integrantes, no en la capacidad individual, no en una especificidad, no en una distracción, sino 100% en su música. Insuperable lo de Tool.

2.BECK

Este es un artista que me produce una profunda fascinación, considero a Beck, al igual que a figuras como Bowie o St.Vincent, un artista cuya música es mejor comprendida tiempo después de su publicación. No es que no entendamos sus discos, sino que se arriesgan artísticamente avanzando a territorios donde nos demoramos un poco en llegar, incluso años después artistas dicen innovar haciendo lo que ellos trabajaron tiempo antes, y eso algo supremamente especial. Habiendo aclarado esto, sentí que el show de Beck fue uno de los mejores del FEP porque plasmó todos esos estilos que lo hacen diferente en un show en el que recorrió sus éxitos y además tuvo momentos blues, rock, funk, R&B, y acústicos, una mezcla muy poco convencional en un solo artista, era una oportunidad única a la que lamentablemente no asistieron tantas personas como me hubiera gustado, obvio es una apreciación muy personal.

3.ALANIS MORISSETTE

El show de Alanis era una presentación que iba directo al corazón para aquellos que crecimos con rock alternativo, esta gran front woman siempre ha sido una figura de admiración que no solo brilló en una era plagada de testosterona, sino que lo hizo a su manera, con buenas canciones, y hablando sin tapujos de temas como el abuso y la discriminación, que hoy en día siguen vigentes.

Una de las cosas impresionantes del show también fue la capacidad vocal que conserva Alanis, desde su primera canción no solo viajamos en el tiempo a ese Jagged Little Pill que la hizo una estrella global, sino también el escuchar cómo conserva su voz prácticamente intacta, interpretando sin problema sus canciones, tocando la guitarra, armónica, bailando en el escenario y demás. Muy bello ver a Alanis una ve más en nuestro país.