Los mejores memes que dejó la revelación del cartel del Estéreo Picnic 2026: "trajeron mi Spotify"

Estéreo Picnic // Crédito: Redes sociales.

El Festival Estéreo Picnic 2026 volverá a detener el mundo para los amantes de la música en Colombia, con un gran evento.

Andrés Contreras

El Festival Estéreo Picnic llenó de emoción a todos los amantes de la música este 28 de agosto. Miles de fanáticos de la industria pudieron ver el cartel de la edición 15 de este histórico evento, con artistas de talla mundial.

Una vez más Páramo Presenta logra unir a una amplia cantidad de artistas, los cuales prometen poner a vibrar el Parque Simón Bolívar, y además, demostrar que son capaces de crear ‘un mundo distinto’.

Más noticias: Cartel OFICIAL Estéreo Picnic 2026: anunciaron ‘line up’ completo de artistas y más del FEP

Esta revelación generó una amplia cantidad de reacciones en redes sociales, y por ello, aquí les tenemos las mejores.

Los mejores memes del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026

Como cada año, el Festival Estéreo Picnic buscó dar su dosis de emoción a cada género, con artistas representativos de cada estilo.

El rock y el metal no fueron la excepción y dijeron presente con bandas como: Deftones, The Killers, Interpol, Viagra Boys o incluso The Warning.

Esto desató grandes emociones para los amantes de este festival, al igual que muchos artistas más como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator o Skrillex.

Más noticias: Festival Estéreo Picnic anuncia radical cambio para 2026: estas son las nuevas fechas

Muchos se emocionaron, mientras que otros se decepcionaron por no ver a sus artistas favoritos, lo que generó una gran ola de memes, y aquí les dejamos los mejores:

Les recordamos que esta vez el FEP tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo.

