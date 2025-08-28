Los mejores memes que dejó la revelación del cartel del Estéreo Picnic 2026: “trajeron mi Spotify”

El Festival Estéreo Picnic llenó de emoción a todos los amantes de la música este 28 de agosto. Miles de fanáticos de la industria pudieron ver el cartel de la edición 15 de este histórico evento, con artistas de talla mundial.

Una vez más Páramo Presenta logra unir a una amplia cantidad de artistas, los cuales prometen poner a vibrar el Parque Simón Bolívar, y además, demostrar que son capaces de crear ‘un mundo distinto’.

Esta revelación generó una amplia cantidad de reacciones en redes sociales, y por ello, aquí les tenemos las mejores.

Los mejores memes del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026

Como cada año, el Festival Estéreo Picnic buscó dar su dosis de emoción a cada género, con artistas representativos de cada estilo.

El rock y el metal no fueron la excepción y dijeron presente con bandas como: Deftones, The Killers, Interpol, Viagra Boys o incluso The Warning.

Esto desató grandes emociones para los amantes de este festival, al igual que muchos artistas más como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator o Skrillex.

Muchos se emocionaron, mientras que otros se decepcionaron por no ver a sus artistas favoritos, lo que generó una gran ola de memes, y aquí les dejamos los mejores:

al que no le guste ese cartel del fep es porque simplemente está sordo y ya — Juan (@fakeavx) August 28, 2025

El parcero esperando a que sean las 10am para decir que el cartel del FEP es horrible, que debieron basarse en su playlist privada porque él sí escucha música de verdad, no como los gen z. (Ya tiene en borradores el: "me lo pierdo sin falta") pic.twitter.com/ipdJGqCdcT — Loren Sofía (@Soofisaurio) August 28, 2025

el cartel del fep está bueno? claro que si

me dejaron por fuera muchos nombres que me habría gustado ver? ABSOLUTAMENTE

me doy por bien servida con the killers? pic.twitter.com/TzswxvRuQB — m🌙 (@golddxstwoman) August 28, 2025

Ya así para anunciar el cartel del FEP pic.twitter.com/TdyJJkVu4e — 𓅨 (@senordroopy) August 28, 2025

Siendo sinceros al cartel del estero picnic le hace falta Tralalero Tralala — El Micropore (@microrexxx) August 27, 2025

Eres una tía oficialmente cuando no sabes quién diantres es el 98% del cartel de Estéreo Picnic. pic.twitter.com/DlpUHmaP2z — 𝙼𝚊𝚛𝚐𝚊𝚛𝚒𝚝𝚊 𝙿𝚘𝚜𝚊𝚍𝚊 𝙹. (@SrtaBovary) August 28, 2025

Básicamente trajeron todo mi spotify, gracias Festival Estereo Picnic, que viva el FEP pic.twitter.com/dSDq3xZmbl — Loren Sofía (@Soofisaurio) August 28, 2025

SABRINA SIENDO HEADLINER DEL ESTÉREO PICNIC, VIVA COLOMBIAAAA VIVA FALCAOOOO

pic.twitter.com/9RrpDkiJ09 — gilmore d’ (@lovessswt) August 28, 2025

VIENE TYLER, THE CREATOR AL ESTEREO PICNIC pic.twitter.com/GgvRs5ZBxB — SharkbonVT (@Sharkbon85596) August 28, 2025

Estoy tan viejo que ya no conozco ni a los 104 artistas de estéreo picnic ni a los 107 candidatos presidenciales. https://t.co/IVI34fCM1c — jaime sanín (@jsanin) August 28, 2025

Ese line up de Estereo Picnic es la verdadera experiencia Chapineruna. Uno saliendo de Peso Pluma a escuchar a Interpol, como salir de Cinema Paraíso a CocoMiel. — Josefina (@sad_lungs) August 28, 2025

Les recordamos que esta vez el FEP tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo.