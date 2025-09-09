Muchas personas piensan en canciones diariamente. Distintas melodías o letras pasan por la mente de los seres humanos, y se quedan ahí de forma pegadiza, lo que hace querer escuchar estos éxitos de manera completa.

Varias de estas canciones llegan a la mente de las personas por viralidad, o incluso por haberlas escuchado en su vida cotidiana.

Sin embargo, en algunos casos, se desconoce el nombre de estos éxitos, lo que hace difícil poder encontrarlos en internet.

No obstante, para estos casos les tenemos 3 aplicaciones que son ‘perfectas’ para encontrar estas canciones que no salen de su cabeza.

3 aplicaciones ‘perfectas’ para encontrar canciones sin saber el nombre ni el artista

Actualmente, gracias los ‘reels’ de Instagram, a TikTok o a varios cortos virales, algunas canciones han llegado a convertirse en fenómenos virales.

Tal y como ha sucedido recientemente con ‘Let Down’ de Radiohead, varios éxitos han brillado en redes sociales, al punto de que llegar a miles de personas.

Sin embargo, en muchos de estos casos, estas canciones se hacen virales sin conocer con exactitud el nombre o el artista.

Pero, ante estos casos, les tenemos 3 soluciones fáciles, gracias a aplicaciones que le pueden permitir encontrar canciones sin conocer su nombre, ni tampoco su artista.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, Shazam, una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para este tipo de labores.

Esta app la puede usar desde su teléfono celular, y con un solo botón, Shazam grabará algunos segundos de su entorno para así reconocer que canción está sonando.

Dicha aplicación es una de las más exitosas, pero, en caso de no encontrar la canción que desea, hay 2 alternativas más.

La primera de estas es una app que le permite encontrar canciones en este tipo de ocasiones, como lo es MusixMatch.

Esta herramienta le permitirá encontrar la canción, siempre y cuando sepa la letra, gracias a su amplia base de datos.

Finalmente, la última de ellas es SoundHound. Esta aplicación posee un funcionamiento similar al de Shazam, pero, en la grabación también podrá tararear o incluso silbar, lo que permitirá hallar con éxito la canción que desea.

Sin lugar a dudas, estas 3 opciones son ideales, lo que le permitirá ampliar su catálogo de éxitos.