La banda con la que Axl Rose estaba obsesionado: fue a varios de sus conciertos en vivo

Axl Rose es, sin dudas, uno de los mejores cantantes en la historia del rock. Este artista logró brillar de gran manera, tanto en los escenarios, como desde los estudios, gracias a su liderazgo en Guns N’ Roses.

Su talento le permitió convertirse en una leyenda del género, y ganarse la admiración de varios colegas musicales, a partir de canciones históricas y legendarias.

Sin embargo, hay una agrupación en concreto que se ganó la admiración de Axl Rose por varios años y a la cual incluso fue a ver en vivo por varios años.

La banda que obsesionó a Axl Rose por años

Axl Rose es una de las grandes figuras de la escena musical. Este histórico vocalista logró estremecer a miles de personas, gracias a un estilo histórico con el que dominó el rock a finales de los ’80’s e inicios de los ’90’s.

El líder de Guns N’ Roses brilló por si mismo, pero también expresó gran admiración a varias bandas de este mismo género.

Un ejemplo de esto es incluso Nirvana, una banda con la que protagonizó una larga rivalidad, pero a la cual también llegó a admirar.

Sin embargo, hay una que destaca dentro de la lista de bandas que Axl Rose admira, especialmente por haberlos visto varias veces en vivo.

En una entrevista en 1992, Axl Rose explicó que pudo ver en varias veces en vivo a U2 en sus shows de estadio, por lo que llegó a sentir gran gusto por esta agrupación.

Para aquel momento, la agrupación de Bono protagonizó un histórico tour llamado ‘Zoo TV’, con el cual promocionó el álbum ‘Achtung Baby’.

Esta gira contó con más de 150 shows, con los cuales brilló a nivel mundial, deleitando a grandes fanáticos, incluido Axl Rose.

Del mismo modo, el cantante de éxitos como ‘Welcome to the Jungle’ también reconoció un gran fanatismo por Jane’s Addiction, aunque para la época de 1992, la banda de Dave Navarro ya se había separado.

Lo cierto es que, tanto Axl Rose como U2 son dos de los nombres más grandes en la historia de la industria musical, gracias a varios éxitos que enamoraron a miles de fans, quienes les consideran auténticas leyendas del rock en general.