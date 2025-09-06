Esta es la canción de Iron Maiden más escuchada en YouTube en el último mes

Iron Maiden es sin lugar a duda una de las bandas más importantes del heavy metal. Se formó en Londres en 1975 bajo la iniciativa del bajista Steve Harris y, con el paso de los años, se convirtió en un referente del género a nivel mundial. Su despegue llegó a inicios de la década de 1980, en medio del movimiento conocido como New Wave of British Heavy Metal, que marcó una nueva era para la música pesada.

Su estilo se reconoce por las guitarras rápidas y melódicas, letras inspiradas en hechos históricos, literatura, batallas y cine, así como por la voz potente de Bruce Dickinson, quien se unió al grupo en 1981.

A lo largo de su trayectoria, Iron Maiden ha lanzado más de 15 álbumes de estudio, entre ellos The Number of the Beast (1982), Powerslave (1984), Seventh Son of a Seventh Son (1988) y Brave New World (2000), considerados parte de su discografía más influyente.

Además de su música, la banda es conocida por su icónica mascota, Eddie, un personaje que aparece en todas las portadas de sus discos y en gran parte de su material promocional. Iron Maiden ha realizado giras por todo el mundo y ha llenado estadios en Europa, América, Asia y Oceanía.

La canción de Iron Maiden más escuchada en YouTube

Datos recientes de YouTube revelan que la canción más escuchada de Iron Maiden en la plataforma durante el último mes es “The Trooper”, con 4,09 millones de reproducciones en los últimos 28 días. Esta canción, lanzada en 1983 como parte del álbum Piece of Mind, se ha convertido en un clásico del heavy metal y en una de las más interpretadas en vivo por la banda.

El interés por Iron Maiden no se limita a Europa o Norteamérica. En Latinoamérica la agrupación cuenta con un gran número de oyentes, y Bogotá destaca como la cuarta ciudad del mundo que más escucha a la banda, con 430 mil visualizaciones en el mismo periodo; la primera es Santiago de Chile con casi un millón de reproducciones.

Estos datos reflejan que, a pesar de los años y de los cambios en la industria musical, Iron Maiden sigue siendo un nombre vigente. Su música continúa generando interés, no solo entre quienes los siguen desde sus inicios, sino también en audiencias más jóvenes que los descubren a través de internet.