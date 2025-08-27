La canción de Radiohead que ahora es un hit gracias a TikTok; se lanzó hace 28 años

En los últimos años, TikTok se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes en la industria musical. La dinámica de videos cortos, combinada con el uso de fragmentos de canciones, ha hecho que muchas piezas musicales, tanto recientes como antiguas, se conviertan en tendencias virales.

Esto ha permitido que algunos temas olvidados o desconocidos para las nuevas generaciones vuelvan a circular con fuerza y logren millones de reproducciones en servicios de streaming, e incluso regresen a las listas más importantes de la música mundial.

Le puede interesar: Este es el disco de Radiohead favorito de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd

Desde éxitos de artistas actuales hasta canciones lanzadas hace décadas, TikTok ha demostrado que puede volver un hit cualquier canción en cuestión de días. Un caso reciente que lo confirma es el de Radiohead, la influyente banda británica de rock alternativo, que ha vuelto a figurar en el ranking Billboard Hot 100 gracias a una canción publicada hace 28 años.

La canción, que en su momento no fue uno de los mayores éxitos comerciales del grupo, volvió a sonar gracias a TikTok. Usuarios de todo el mundo comenzaron a utilizarla como fondo musical para videos cargados de imágenes emotivas, extractos de películas o montajes personales.

La canción de Radiohead que volvió a las listas gracias a TikTok

Se trata de “Let Down”, tercer sencillo del icónico álbum OK Computer de 1997. Después de viralizarse en TikTok, la canción ingresó al puesto número 91 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en la cuarta composición de la banda en alcanzar esta lista. Antes lo habían hecho “Creep” en 1993, “High and Dry” en 1996 y “Nude” en 2008.

Mire también: La canción de Coldplay que revivió gracias a trends de TikTok, ¿por qué?

El regreso de “Let Down” no responde a un único motivo. Si bien la canción ya había resurgido en 2022 cuando fue utilizada en el episodio final de la primera temporada de la serie The Bear, su más reciente éxito se debe a que en TikTok se multiplicaron los videos que la emplean como banda sonora para escenas de películas como A Quiet Place y The Florida Project.

El impacto ha sido tal que incluso dentro de la propia comunidad de la plataforma se han generado comentarios y debates sobre la carga emocional de la canción. Mientras tanto, Radiohead no lanza nueva música desde A Moon Shaped Pool en 2016, aunque la creación de una nueva sociedad comercial por parte del grupo a comienzos de este año ha despertado rumores sobre un posible regreso al estudio.