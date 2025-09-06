La canción de rock que marcó el inicio de los 2000: está entre los mejores éxitos en la historia de la música

El rock ha contado con una amplia cantidad de éxitos en su historia. Este género ha contado con varios momentos destacados, protagonizados por canciones legendarias, para una industria en la que brillan varios artistas y bandas.

En la historia de este estilo sonoro han existido una cantidad brillante de canciones, las cuales se han convertido en himnos inmortales capaces de marcar época.

Justamente en este caso hablaremos sobre una de estos momentos de la historia, como lo es la década de los 2000. Para ello reconoceremos una canción como la que marcó el inicio de este momento de la industria.

La canción de rock que marcó el inicio de los 2000

El rock cuenta con una cantidad histórica de éxitos notables, varias bandas han sido capaces de componer canciones adoradas por sus fanáticos.

Sin embargo, algunas de ellas sobresalen por su letra, estilo y por su capacidad de hacer vibrar la industria por muchos años, incluso después de su lanzamiento.

Justamente en la época de los 2000 hay una de ellas, la cual fue capaz de marcar época en el rock, pero también en la industria musical.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘In The End’, una canción brillante para la carrera de Linkin Park y para la historia de la música.

Este éxito ha sido capaz de acumular más de 2 billones de reproducciones, en plataformas como Spotify, siendo la composición más escuchada de esta banda.

‘In The End’ fue uno de los ‘tracks que permitió el éxito del histórico ‘Hybrid Theory’, el álbum debut de Linkin Park, con el cual estremeció la industria, e inicio un camino furioso hasta la fama y el éxito.

En los conciertos de esta histórica agrupación esta canción sigue sonando con gran potencia, y se considera un éxito que recuerda a los inicios de los 2000 para los amantes de esta legendaria agrupación.

El significado de esta canción guarda una gran referencia a los momentos complejos de la vida, en los que los esfuerzos del protagonista no alcanzan para lograr una meta.

La letra de este éxito funciona como un desahogo para los miles de fanáticos alrededor del mundo, los cuales corean con gran fuerza un estribillo que se hizo histórico para la industria musical.