Está en ‘The Number of the Beast’ y es una de las canciones que catapultó el éxito de Iron Maiden

Iron Maiden es una de las bandas más representativas e influyentes del heavy metal a nivel mundial. Su estilo, marcado por potentes riffs de guitarra, un bajo protagonista y letras inspiradas en la historia, la literatura y la fantasía, los hizo destacar dentro de la llamada “Nueva Ola del Heavy Metal Británico”.

En sus primeros años, la banda pasó por varios cambios de formación, pero siempre mantuvo una identidad clara. Con discos como Killers (1981), The Number of the Beast (1982), Powerslave (1984) y Seventh Son of a Seventh Son (1988), Iron Maiden logró gran popularidad.

Su estética visual, liderada por la icónica mascota “Eddie”, y sus giras con espectaculares montajes de escenario, reforzaron su imagen como un grupo capaz de conectar profundamente con sus fans.

En su repertorio figuran canciones que se han convertido en clásicos del heavy metal, como The Trooper, Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, Aces High y Run to the Hills. Con estos temas, junto con álbumes que han vendido millones de copias, Iron Maiden logró posicionarse como una de las bandas más importantes del género.

La canción que popularizó a Iron Maiden

Run to the Hills es una de las canciones más populares de Iron Maiden y un tema que ayudó a catapultar a la banda a la fama internacional. Fue lanzada en 1982 como el primer sencillo del álbum The Number of the Beast. Este tema marcó el debut de Bruce Dickinson como vocalista, iniciando una nueva etapa en la historia del grupo.

El tema logró un notable éxito comercial, alcanzando el puesto número 7 en la lista de sencillos del Reino Unido y siendo clave para la popularidad del álbum. Además de su impacto en ventas, Run to the Hills se convirtió en un verdadero himno para los seguidores del heavy metal en todo el mundo.

La canción ha recibido reconocimientos importantes: VH1 la incluyó en el puesto 27 de su lista de las 40 mejores canciones de metal, mientras que la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 10 de las 100 mejores canciones de heavy metal.

Hoy, más de 40 años después de su lanzamiento, Run to the Hills sigue siendo un himno de Iron Maiden y una pieza central en sus conciertos, manteniendo vivo el espíritu del heavy metal para nuevas generaciones.