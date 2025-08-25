Este es el término más usado por The Rolling Stones en la letra de sus canciones

The Rolling Stones no solo son una de las bandas más longevas del rock, también una de las más influyentes y populares. Fundados en 1962, los británicos han sido pioneros en el desarrollo del rock & roll moderno, combinando blues, R&B con una actitud rebelde que marcó a generaciones enteras.

Con más de 30 álbumes de estudio, decenas de giras internacionales y clásicos atemporales como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It, Black”, “Angie” y “Start Me Up”, los Stones han dejado una huella imborrable en el rock y en la música en general.

Le puede interesar: La canción ‘ideal’ de los Rolling Stones para reflexionar en completa soledad

Sus letras, a menudo cargadas de deseo, crítica social y romance, han sido coreadas por millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, aunque muchos se saben de memoria sus canciones, pocos se han detenido a analizar el lenguaje detrás de las letras.

Con ese objetivo, se realizó un análisis a las 50 canciones más icónicas del catálogo de The Rolling Stones, para determinar cuáles son las palabras que más se repiten en sus letras.

¿Cuál es la palabra más usada por The Rolling Stones en sus canciones?

El término que más aparece en las letras analizadas es “baby”, con 90 menciones a lo largo de las 50 canciones más reconocidas de la banda. Aunque esto no es extraño, si se piensa que gran parte del repertorio de los Stones gira en torno al deseo, el romance, la seducción y la pasión, temas en los que esta palabra cabe muy bien.

“Baby” tiene un lugar destacado en estrofas clásicos como el de “You Can’t Always Get What You Want”, donde se canta: “You can’t always get what you want, but if you try sometimes, you just might find, you get what you need, baby”. También figura repetidamente en temas como “Stray Cat Blues” y “Let’s Spend the Night Together”.

Mire también: Estos son los dos mejores álbumes de los Rolling Stones, según expertos: son clásicos

En segundo lugar se encuentra “love”, con 56 menciones, un número alto considerando que los Stones no se han caracterizado por ser una banda de baladas románticas. Aun así, el amor aparece como tema recurrente. En canciones como “She’s a Rainbow”, “Streets of Love” y “We Love You”, la palabra aparece en diversas oportunidades.

También destacan otras palabras como “night”, “heart”, “woman”, “time” y “yeah”, esta última como una especie de sello personal que refleja la energía de la banda, especialmente durante sus interpretaciones en vivo.