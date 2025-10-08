10 videojuegos que potencian la agilidad matemática sin que se de cuenta: Ejercite su mente

Cada vez son más los amantes a los videojuegos que quieren pasar un rato agradable, mientras que disfrutan en casa solucionando uno de estos juegos que los pone a prueba. Por eso, si es uno de ellos y quiere mejorar sus habilidades matemáticas, le traemos la lista de los mejores títulos que le pueden ayudar a divertirse mientras aprende.

Este tipo de contenido fue hecho para que las personas puedan mejorar sus habilidades a medida que van superando las diferentes misiones que presentan cada uno. Por eso, no solo debe tener un pensamiento rápido, sino que tiene que tener gran agilidad a la hora de tomar decisiones.

10 videojuegos que potencian la agilidad matemática

The Witness: tiene que explorar varias misiones en donde vas a necesitar mucha concentración para poder desbloquear cada una de las zonas, seguir caminos que fueron mostrados antes, tener lógica a la hora de tomar decisiones y entender todas las reglas para ganar el juego.

Portal 2: Un hombre tiene que cumplir varias misiones, pero se encuentra atrapado en las instalaciones de un centro de ciencias, por lo que solo podrá usar una pistola de portales para resolver varios acertijos que incluyen problemas matemáticos, de física, medir los espacios, entre otros para poder avanzar.

Human Resource Machine: Si quiere avanzar, tendrá que solucionar todos los problemas que lo rodean, entre los cuales hay varios que incluyen ejercicios de programación bajo presión, siguiendo secuencias y superando operaciones básicas.

Tetris Effect: Connected: Es un clásico, por lo que durante años se viene posicionando como uno de los más conocidos, en donde debe poner piezas rápidamente para poder vaciar pronto el espacio, pero elegir el mejor lugar para esto, debe ser muy ágil, para no perder en el intento.

Baba Is You: Es un juego que está lleno de acertijos, por lo que tiene que resolver varios problemas con rapidez para avanzar y poder cumplir con su misión en el juego. Está lleno de lógica y, aunque para algunos es aburrido, rápidamente va a entenderlo todo.

The Talos Principle: Sin duda, es una prueba cercana de lo que será el futuro, por lo que si quiere sobrevivir en este mundo, debe entender todos los acertijos que tiene, en donde la lógica será la protagonista.

LUMINES Remastered: Si es un fan de Tetris, este juego también le va a llamar mucho la atención, pues debe empezar a combinar bloques del mismo color, pero esto requiere seguir unos patrones y de mucha agilidad mental para superar cada obstáculo.

Bridge Constructor Portal: A medida que va construyendo puentes, se va a dar cuenta de que hay muchos portales ocultos que nadie conoce. Por eso, debe hacer un cálculo perfecto, para que nada se vaya a derrumbar, mientras que se transforma.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition: Si está listo para vivir una experiencia de otro planeta, este es el juego perfecto, en donde va a tener que construir cohetes y estaciones espaciales, por lo que va a necesitar de física y matemática para entender el juego.

Statik: Es un juego perfecto si cuenta con gafas de realidad virtual, pues le da un objeto en sus manos sin darle mucha información. Su misión es aprender a usarlo mediante pistas visuales y auditivas que van a permitir que conozca más de lo que tiene.