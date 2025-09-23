¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? Supera a Minecraft y al GTA V

Un videojuego puede ser uno de los aspectos más nostálgicos y resaltantes en la vida de muchos jóvenes o adolescentes. Miles de ‘gamers’ han disfrutado de varios títulos que resaltan por su gran fama y éxito en la industria.

Distintas producciones de esta industria se han convertido en lanzamientos legendarios, al punto de quedar en los libros de la historia.

Para resaltar este éxito, en este caso les hablaremos sobre el que sería el videojuego más vendido en la historia.

¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia?

Sin lugar a dudas, dentro de la historia de los videojuegos han existido varios títulos brillantes. Ya sea en la época de la PlayStation 1, o en la actualidad, varios lanzamientos han marcado la vida de sus jugadores.

Año tras año nuevos títulos llegan al mercado, con la ambición de convertirse en un éxito, no solo en críticas, sino también en ventas.

Varios juegos han gozado de la aprobación global de varios fanáticos, pero también han logrado un gran rédito económico para sus desarroladores.

Dentro de los catálogos de la historia de la industria ‘gamer’ han existido cantidades enormes de videojuegos, pero, hay 3 que han destacado como los más vendidos de la historia.

El primero de ellos es Grand Theft Auto V, sin dudas, este título de Rockstar Games cuenta con una aval notable de éxito, y así lo demuestran sus fanáticos, pero también sus más de 200 millones de copias vendidas.

Luego de este famoso videojuego resalta ‘Minecraft’, una entrega que ha hecho historia en la industria gracias a su estilo particular y creativo, al punto de llegar a vender más de 300 millones de copias.

Sin embargo, el puesto a videojuego más vendido de la historia no le corresponde a ninguno de estos 2 gigantes. De hecho, el reinado es para un clásico lanzado incluso antes que estos 2, y con un estilo más convencional.

Se trata de, nada más y nada menos que, Tetris, el famoso juego de pixeles y colores, el cual ha marcado la infancia de millones de seres humanos.

Su lanzamiento fue brillante, y desde entonces ha logrado acumular más de 500 millones de copias, lo que habla indudablemente de su éxito en las consolas y en los mercados.