Se acercan los The Game Awards 2025: ¿Cuándo es, nominados y dónde ver EN VIVO?

Se acerca una de las citas más importantes del año para la industria del videojuego. The Game Awards 2025 está a punto de celebrarse y, como cada diciembre, reunirá a jugadores, desarrolladores y estudios de todo el mundo para reconocer lo mejor del año.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos. Durante el evento, se entregarán los galardones a los mejores juegos y creadores del año, además de mostrar avances de títulos inéditos y nuevas producciones.

También se espera la participación de estrellas de la serie Fallout, una de las producciones más destacadas de Amazon MGM Studios.

Dónde y cuándo ver en vivo los The Game Awards 2025

Por primera vez, The Game Awards se podrán ver en directo a través de Prime Video, disponible sin costo adicional para todos los suscriptores del servicio a nivel mundial. La transmisión también estará disponible en los canales oficiales de Twitch y YouTube de The Game Awards.

El evento comenzará a las 6:30 p. m., hora Colombia, con una duración aproximada de tres horas.

Por su parte, Amazon aprovechará su papel como distribuidor oficial para ofrecer ofertas y promociones especiales en juegos, consolas y accesorios a través de la tienda online. Durante la transmisión, los usuarios podrán acceder a descuentos en tiempo real por tiempo limitado.

Los favoritos para el GOTY 2025

Como cada año, el premio más esperado será el GOTY (Game of the Year), que reconoce al mejor videojuego del año. Aunque las nominaciones oficiales aún no se anuncian, varios títulos suenan con fuerza entre la crítica y los jugadores: