‘Mortal Kombat Legacy Kollection’ es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más ansiados de este 2025. Los amantes de esta franquicia sueña con poder vivir clásicos desde la comodidad de su consola.

Desde el anuncio de esta gran colección, miles de personas han soñado con poder disfrutarla, y aunque la espera ha sido larga, está muy cerca de llegar a su fin.

Más noticias: Estos son los mejores juegos de Mortal Kombat, según la IA: Mortal Kombat 9 en la lista

La fecha de lanzamiento para este título fue revelada, y la espera está muy cerca de finalizar, aquí se lo contamos al detalle.

¿Cuándo se lanzará ‘Mortal Kombat Legacy Kollection’?

Sin lugar a dudas, ‘Mortal Kombat’ es una de las franquicias principales de la industria de los videojuegos. Esta producción ha enamorado a miles de ‘gamers’ a lo largo de la historia con un estilo inconfundible.

Ya sea con videojuegos modernos, o con clásicos imperdibles, la saga de Raiden, Liu Kang y Kung Lao ha encantado de manera destacada.

Aunque los títulos más recientes de esta saga han contado con un reconocimiento positivo, los fanáticos suelen decantarse por los clásicos.

Muchas entregas de consolas antiguas han llegado a disfrutar de varios títulos de Mortal Kombat, y aunque han pasado décadas, no han quedado en el olvido.

Más noticias: Warner Bros presenta la película de ‘Mortal Kombat II’: Tráiler oficial y fecha de salida

De hecho, miles de fanáticos sueñan con la posibilidad de poder ver estos clásicos desde su consola de nueva generación, y esto está cada vez más cerca de lograrse.

‘Mortal Kombat’ llegará por todo lo alto con su ‘Legacy Kollection’, una amplia lista de títulos clásicos que serán revividos.

Puntualmente, estos juegos serán los siguientes:

Mortal Kombat

Mortal Kombat II

Mortal Kombat 3

Ultimate Mortal Kombat 3

Mortal Kombat Trilogy

Mortal Kombat 4

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero

Mortal Kombat Special Forces

Mortal Kombat Advance

Mortal Kombat: Deadly Alliance

Mortal Kombat: Tournament Edition

Este título ansiado está muy cerca de su fecha de lanzamiento, tal y como lo reveló su desarrolladora.

El lanzamiento de este videojuego tendrá lugar el próximo 30 de octubre. Sin embargo, su edición física tendrá lugar hasta el 12 de diciembre.

Indudablemente, este será un ansiado lanzamiento por parte de los amantes de los videojuegos de combate, y por supuesto, de un título imperdible, como lo es ‘Mortal Kombat’, una saga con grandes clásicos en la industria ‘gamer’.