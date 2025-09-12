30 juegos GRATIS para jugar en Google sin descargar: Son para celular y PC

Los juegos digitales son, indudablemente, una gran oportunidad para salir de sus problemas cotidianos y las preocupaciones de sus obligaciones. Muchos de estos son adorados, y se convierten en hobbies imperdibles para los usuarios.

Algunos de estos son pagos, y requieren ser descargados en un celular o una PC que necesita ciertas especificaciones para poder jugarlos de manera correcta.

Más noticias: Los 3 videojuegos que llegan GRATIS en septiembre para PS5 y PS4

Sin embargo, otros juegos pueden ser disfrutados con comodidad, sin necesidad de ser descargados, o incluso, de manera gratuita desde Google.

30 juegos GRATIS para disfrutar en Google

Todo niño, joven o adolescente tuvo un videojuego que marcó su generación. Varios amantes a la industria ‘gamer’ han disfrutado de títulos brillantes que han quedado para la historia, y que incluso han generado gran nostalgia para los usuarios.

Muchos de ellos han sido disfrutados en plataformas como PlayStation, Xbox o incluso Nintendo, pero, otros lo han hecho desde su PC, e incluso desde Google.

Este famoso buscador cuenta con la posibilidad de mostrar juegos flash, los cuales son de acceso fácil y rápido, al más puro estilo buscaminas o solitario.

Más noticias: ¿Cuáles son los 10 mejores juegos para Android sin internet? IA analizó

En caso de que no los conozca, pero desee probarlos, aquí les dejamos 30 de los miles de títulos que han marcado época en el ‘gaming’ para Google.

1- Agar.io

2- Bullet Force

3- Classic Minecraft

4- Dragon Awaken

5- Forge of Empires

6- Hole.io

7- Meat Boy

8- Realm of the Mad God

9- Samurai Shodown

10- Science Kombat

11- Sigil

12- Sonic with a Gun

13- Tiny Heisy

14- Warscrap

15- Bust-A-Move

16- Command & Conquer

17- Double Dragon

18- Epic Pinball

19- Gaunlet

20- Gunship 2000

21- Maniac Mansion

22- Tetris

23- Snake

24- Breakout

25- Alone in the Dark

26- Bullet Force

27- Drakesang Online

28- Street Fighter II

29- Wolfenstein 3D

30- Sonic the Hedgehog: Pocket Platformer

En caso de que quiera disfrutar de alguno de estos juegos, puede hacerlo de manera gratuita y sencilla con una simple búsqueda en Google, donde encontrará estos y más títulos que le permitirán pasar un rato de entretenimiento.

Aun así, se recomienda que en caso de utilizar estos videojuegos, se debe evitar páginas de dudosa confiabilidad, las cuales puedan causar que se presente un virus en su PC o en su teléfono celular.