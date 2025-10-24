Los 3 mejores videojuegos de terror para disfrutar en Halloween: ‘Silent Hill’ y más

Los videojuegos de terror son de los títulos más aclamados y apreciados en el mundo del ‘gaming’. Miles de fanáticos de este tipo de entregas disfrutan, gracias a las espeluznantes emociones que pueden entregar.

Sagas de la talla de ‘Outlast’, ‘Silent Hill’, o ‘Resident Evil’ han brillado de manera histórica, con un sinfín de ediciones legendarias.

Por ello, aprovechando Halloween, les contamos los 3 mejores videojuegos de terror para disfrutar en esta festividad.

Los 3 mejores videojuegos de terror para Halloween

A lo largo de la historia del ‘gaming’, varios géneros han repuntado y destacado al punto de enamorar a sus fanáticos de forma destacada.

La aventura o incluso los deportes han sido algunos de ellos, pero, tampoco se puede olvidar el terror como una de las principales fuentes de emoción en este mundo.

Varios títulos resaltan entre multitudes de entregas. Sin embargo, en el mundo del terror hay algunas joyas que se posicionan por encima de las demás, y de hecho, en este caso recordaremos 3.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘Silent Hill 2’. Este videojuego ha enamorado a miles de personas y ha hecho que muchos incluso se aficionen por el ‘gaming’.

Plataformas donde esta disponible: PS2, Xbox o PC. (Remakes) Xbox 360, PS3, PlayStation 5 y PC.

Si desea un videojuego para disfrutar en Halloween, sin dudas, esta es una buena opción, sobre todo por su atmósfera, y una trama perturbadora.

En el segundo puesto destacamos ‘Resident Evil 7: Biohazard’. Este es uno de los videojuegos más exitosos en el mercado de terror, especialmente por ser un título de ‘survival horror’.

Plataformas donde esta disponible: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Finalmente, les recomendamos ‘Alien: Isolation’. Este ha sido uno de los títulos más destacados del último año, gracias a varias críticas positivas.

Plataformas donde esta disponible: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.

Sin lugar a dudas, cada una de estas entregas preparan miles de emociones para sus amantes, y los fanáticos del terror alrededor del mundo, quienes se preparan para un Halloween