¿Cuándo es el Tokyo Game Show 2025? Fecha y videojuegos más esperados del evento

La industria de los videojuegos ha tenido un crecimiento sin precedentes. Gamers de todo el mundo tienen ahora más acceso e información de lanzamientos y novedades tecnológicas, tanto de los desarrolladores más conocidos como de compañías independientes, a la velocidad de las noticias en Internet y las transmisiones de ‘streamers’.

Pese a estos cambios, las ferias y convenciones siguen siendo el espacio ideal para los anuncios más destacados de la industria. Eventos como el Tokyo Game Show, el más grande de toda Asia, han evolucionado para brindar nuevas experiencias a las comunidades en línea, cosplayers y demás tendencias en ascenso.

¿Qué es el Tokyo Game Show?

El Tokyo Game Show (abreviado TGS) es una de las convenciones anuales de videojuegos más grandes del planeta y la mayor del continente asiático. Desde su primera edición en 1996, se ha convertido en el espacio para que las compañías presenten al mundo sus nuevos títulos, en un mercado como el japonés, acostumbrado a liderar la vanguardia tecnológica.

Miles de expositores participarán en la edición de 2025, en la que se esperan importantes anuncios por parte de gigantes de la industria como Capcom, Xbox, Sony o Konami.

¿Cuándo empieza el Tokyo Game Show 2025?

El Tokyo Game Show 2025 se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en el centro Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón.

Durante estas fechas se llevarán a cabo conferencias, charlas y lanzamientos clave, brindándoles a personas de todo el mundo la oportunidad de participar, bien sea de forma presencial o a través de transmisiones, desde la comodidad del hogar.

Tokyo Game Show 2025: Programación y juegos más esperados

La feria de videojuegos más grande de Asia tiene este año un calendario copado con anuncios en línea y eventos de ‘streaming’ que podrán ver los videojugadores en todo el mundo. Estos son algunos de los más esperados y en qué horario serán transmitidos en Colombia:

Programa online de Capcom

La compañía propietaria de títulos como Resident Evil y Monster Hunter prepara una transmisión de 50 minutos que se podrá ver a través de su canal de YouTube para Latinoamérica el 24 de septiembre de 2025 a las 9 a. m. hora colombiana.

Algunos de los lanzamientos y exhibiciones más esperadas son las siguientes:

Mega Man Star Force Legacy Collection

Street Fighter 6

Monster Hunter Wilds (Free Title Update 3)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Onimusha: Way of the Sword

Pragmata

Pese a la expectativa que despierta el noveno título de Resident Evil, ‘Requiem’, Capcom anunció que no habrá nueva información sobre el juego, dejando en ascuas a los fans de la franquicia.

Ceremonia de apertura del Tokyo Game Show 2025

Es el evento que le da inicio a la convención, el cual será transmitido globalmente en línea, a través del canal oficial de YouTube de Tokyo Game Show el jueves 25 de septiembre de 2025, a partir de las 19:30 hora colombiana.

Xbox Tokyo Game Show 2025

Microsoft tendrá su espacio para mostrar las novedades al mercado oriental en el TGS, en un evento que será transmitido en el canal oficial de YouTube de Xbox y en Twitch, el 25 de septiembre de 2025, a partir de las 5 a. m.

Aunque no ha sido confirmado por la compañía, el rumor principal apunta a la posibilidad de que sea lanzado Forza Horizon 6, una nueva entrega del juego de carreras, ambientado coincidencialmente en Japón.

Programa oficial de Nioh 3

El esperado RPG estilo Dark Souls con temática samurái es uno de los lanzamientos más anticipados para el TGS 2025 y, por ello, tendrá su propio evento dedicado durante la programación del evento. Los gamers de todo el mundo lo podrán ver en el canal oficial de la convención el 25 de septiembre, a las 6:00 a. m.

Campaña single-player de Battlefield 6

Por primera vez, Electronic Arts mostrará en el TGS 2025 su campaña para un jugador, o modo historia, para su reciente lanzamiento Battlefield 6, con la presencia del director creativo, el productor especial y actores de doblaje. El evento se transmitirá en el canal oficial del TGS en YouTube, el 25 de septiembre, a las 11:00 p. m.

Borderlands 4 Special Stage

El director de Gearbox, Randy Pichtsfork, participará en un evento dedicado al gameplay y el modo cooperativo del exitoso ‘shooter’ que continúa la saga Borderlands. Se llevará a cabo el 27 de septiembre, en el canal del TGS 2025, a las 9:30 p. m.

Japan Game Awards 2025

Un evento de premiación donde se reconocerá el juego del año (GOTY) en el mercado japonés, además de los galardones a los títulos anunciados este 23 de septiembre, teniendo como principal ganadora a la consola Switch 2. La ceremonia se puede ver en vivo en el canal de YouTube del TGS el 27 de septiembre a las 11:00 p. m.

¿Qué otros juegos estarán en el Tokyo Game Show 2025?

Además de los títulos antes mencionados, algunos de los videojuegos para diferentes consolas de los que se estará hablando en el TGS 2025, de acuerdo con portales especializados como Vandal y Vida Extra, son los siguientes: