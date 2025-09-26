PlayStation Plus anuncia juegos GRATIS en octubre para PS4 y PS5: así puede disfrutarlos

Los gigantes tecnológicos que lideran la industria de los videojuegos con el desarrollo de las consolas de última generación han tenido que adaptar su servicio a nuevas tendencias. En la actualidad, los ‘gamers’ han cambiado sus formas; ya no se trata necesariamente de poseer muchos juegos individuales, sino del acceso a bibliotecas extensas con títulos de todas las categorías.

Así las cosas, Sony se puso manos a la obra con PlayStation Plus, anunciado originalmente en la Electronic Entertainment Expo (E3) de 2010. Este servicio ha ido evolucionando durante 15 años, manteniendo la expectativa de los suscriptores con nuevos títulos mensuales que van rotando y agregándose a la plataforma.

¿Qué juegos gratis de PlayStation Plus estarán disponibles en octubre?

En un contexto de mucho movimiento, en vísperas de la feria de videojuegos más grande de Asia, el Tokyo Game Show 2025, Sony aprovechó su habitual ‘showcase’, ‘State of Play’, para presentar las novedades en cuanto a lanzamientos y, por supuesto, los nuevos títulos que podrán jugar gratuitamente los subscriptores.

Así las cosas, los nuevos juegos gratuitos para los usuarios de PlayStation Plus son los siguientes:

Alan Wake 2

Goat Simulator 3

Cocoon

Estos juegos estarán disponibles a partir del próximo 7 de octubre, fecha hasta la cual los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de los títulos que estuvieron disponibles en septiembre, entre ellos Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder.

De igual manera, Sony anunció que, para conmemorar el ‘The Last of Us Day’, añadirá el aclamado The Last of Us Part II, en su versión remasterizada, al catálogo de PlayStation Plus Extra, a partir del próximo 26 de septiembre.

Asimismo, la biblioteca de clásicos que alimenta Sony para los subscriptores de PlayStation Plus Deluxe contará también con tres adiciones imperdibles:

Tekken 3 (PSX)

SoulCalibur 3 (PS2)

Tomb Raider Anniversary (PS2)

¿Cuánto vale la suscripción de PlayStation Plus y cómo reclamar los juegos gratis?

Para obtener los juegos gratuitos mensuales que vienen incluidos en las diferentes categorías de PlayStation Plus, basta con contar con una suscripción activa. Los nuevos contenidos se pueden reclamar desde el próximo 7 de octubre y el 26 de septiembre, en el caso de The Last of Us II.

Cabe destacar que, desde el nivel Essential, todas las categorías tienen acceso a multijugador online y a los juegos gratuitos cada mes.

En ese sentido, los precios actualizados (con la adición del IVA de 19 %) para las diferentes modalidades de PlayStation Plus en Colombia en septiembre de 2025 son los siguientes: